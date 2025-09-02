Millonario robo a una distribuidora en Córdoba con un inhibidor de alarmas

La Policía de Córdoba llevó a cabo un operativo en el barrio General Bustos, que resultó en el secuestro de un vehículo, una importante suma de dinero y diversos elementos relacionados con un robo a una distribuidora comercial ubicada en Acampis 1.116.

Según el parte oficial, se realizó un seguimiento controlado que permitió el secuestro de un Renault Sandero de color gris. En su interior, se halló una bolsa con dinero en efectivo, cuya suma asciende a más de 30 millones de pesos, junto con una amoladora, un inhibidor de alarmas, una chequera, una pinza corta pernos, dos barretas y diversas herramientas.

Momentos antes, durante un patrullaje preventivo en la intersección de Av. Juan B. Justo y Santiso Moscoso, los oficiales observaron a tres sujetos que emprendieron la huida a pie y abordaron el vehículo secuestrado, para luego abandonarlo en la vía pública tras retirarse a gran velocidad.

Posteriormente, se activó la alarma en el mayorista MDM Alimentos, ubicado en Av. Juan B. Justo 3636. En el lugar, se entrevistó al propietario, quien constató un daño en una pared de chapa en la parte trasera del galpón, correspondiente a una oficina comercial.

También se verificó el daño en una caja de seguridad ubicada en el mismo sector. Los elementos secuestrados en el vehículo fueron sustraídos de dicho establecimiento.

A pesar del operativo de búsqueda de los delincuentes, no se registraron detenidos hasta el momento. Las autoridades continúan trabajando para localizar a los ladrones que lograron escapar con la carga completa.

Informe de Lucía González.