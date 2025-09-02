Causa "Bomberos S.A.": el abogado de Gustavo Folli criticó la elevación a juicio

El fiscal Guillermo González envió este lunes a juicio la causa conocida como "Bomberos Sociedad Anónima"en Córdoba, que tiene actualmente 16 imputados. El principal es el exsubjefe de Bomberos y de la Policía, comisario Gustavo Folli, cuya defensa está a cargo del abogado José D'Antona.

En diálogo con Cadena 3, D'Antona expresó su preocupación por la falta de pruebas y el tratamiento diferenciado en el caso. Señaló estar "azorado" por la resolución del fiscal González, afirmando que "prueba directa no hay, prueba indirecta es escasísima". Destacó que las pericias caligráficas realizadas sobre los certificados cuestionados resultaron negativas para sus defendidos, Folli y Sosa, lo que implica que no se comprobó que las firmas fueran de ellos.

Además, criticó la actuación de un imputado colaborador, al que calificó como "arrepentido", cuya contribución esperaba que aportara "un caudal de información probatoria", pero resultó "absoluta y prácticamente nulo".

El abogado expresó su alarma por la situación de sus defendidos, quienes llevan casi dos años privados de su libertad, mientras otras personas en condiciones similares están en libertad. "Habría que preguntar el porqué", afirmó, señalando una "doble vara" en el tratamiento judicial. En particular, mencionó el caso de Folli, quien tiene un marcapasos y fue trasladado a la cárcel de Bouwer, en condiciones que consideró inadecuadas para su estado de salud.

D'Antona también cuestionó la validez de las acusaciones, indicando que las pericias negativas deberían haber llevado al sobreseimiento de sus clientes, pero en cambio, se les atribuye haber dado "consentimiento expreso o tácito" para que otros falsificaran firmas. Comparó esto con el tratamiento dado a otro involucrado, Guillermo Giraudo, cuya denuncia fue archivada pese a existir testimonios en su contra desde 2023.

Según D'Antona, una persona que representaba a una institución privada declaró que Giraudo le ofrecía habilitaciones precarias a cambio de encuentros en su casa, un hecho registrado en la causa.

El abogado relató que Folli, al asumir su cargo en 2010, percibió irregularidades y tomó medidas para evitarlas, como cambiar el logo de los documentos oficiales de Bomberos para identificar habilitaciones falsas. Además, aseguró que Folli denunció estas irregularidades ante la unidad de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, aunque lo hizo "en silencio" para no alertar a posibles responsables.

Finalmente, D’Antona calificó la resolución del fiscal como "grave en términos jurídicos" y anticipó que evaluará con sus clientes los pasos procesales a seguir, incluyendo posibles recursos.

La investigación, que comenzó en 2008, involucra a exjefes de Bomberos, funcionarios municipales, policías y empresarios, y se centra en habilitaciones presuntamente irregulares que habrían permitido el funcionamiento de locales comerciales sin cumplir normas de seguridad. El juicio será el próximo paso.

Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Francisco Centeno.