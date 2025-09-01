Córdoba: la "Banda de los Bomberos" irá a juicio por asociación ilícita y coimas

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, a cargo del Dr. Guillermo González, solicitó la citación a juicio de 16 personas involucradas en una presunta asociación ilícita que operaba en el cuartel central de Bomberos y la Municipalidad de Córdoba.

La investigación, plasmada en una resolución de 366 páginas, reveló una red delictiva dedicada a la emisión de certificados de inspección falsos, poniendo en riesgo la seguridad pública a cambio de importantes sumas de dinero.

Desde aproximadamente 2008, Gustavo Jorge Folli Pedetta, entonces Director de Bomberos de la Policía de Córdoba, habría liderado una estructura delictiva que continuó bajo la dirección de Sergio Enrique Sosa y, posteriormente, Julio Zárate. Según la Fiscalía, esta organización emitía certificados apócrifos de inspección final de bomberos en tiempo récord, falseando las condiciones edilicias de locales comerciales para permitir su funcionamiento, en violación de la Ley Nacional nº 19.587 y su decreto reglamentario 351/79, que regulan la seguridad e higiene en establecimientos.

La operación se gestionaba desde una oficina paralela en el cuartel de Bomberos, inicialmente ubicada en la planta baja y luego trasladada al primer piso, colindante con la Dirección. Eduardo Rivadero y Mónica Elizabeth Barrionuevo, secretarios de Folli y Sosa, habrían operado esta oficina, donde se confeccionaban los certificados falsos. La red incluía a miembros de la Policía, gestores privados e ingenieros especializados, como Félix Calama y Mario García, quienes elaboraban informes técnicos fraudulentos que ocultaban incumplimientos en normas de seguridad.

Entre los imputados se encuentran también empresarios beneficiados por estas maniobras, como Darío y Natalia Brasca, de la firma CYRE SA (supermercados Cordiez y Mercamax), Marcos Octavio Gennaro (bar Vlack), Carlos Ariel Goldaracena (CIDI SA) y Miguel Ángel Amil (Garden Padel S.A), quienes habrían pagado sobornos para obtener habilitaciones.

Los acusados enfrentan cargos por:

• Asociación ilícita: Folli, Sosa y Zárate como jefes; Olmedo, García, Calama, Gorocito, Rivadero, Barrionuevo, Lúquez y Rodríguez como miembros.

• Falsedad ideológica: Folli, Sosa, García, Calama, Barrionuevo, Lúquez y Rodríguez, por emitir certificados falsos.

• Cohecho activo: Zárate, Olmedo, Natalia y Darío Brasca.

• Encubrimiento agravado y uso de documento falso: Zárate, Olmedo, Rodríguez, Darío Brasca, Goldaracena, Gennaro y Amil.

• Delitos adicionales de Folli: coacción, amenazas, lesiones graves calificadas por violencia de género y autor mediato de aborto.

La red, activa entre 2008 y 2023, involucraba a inspectores municipales como Leandro Rodríguez, quien facilitaba habilitaciones definitivas a sabiendas de la falsedad de los documentos. Los certificados apócrifos “garantizaban” inspecciones inexistentes y condiciones de seguridad falsas, a cambio de sobornos. La investigación culminó con siete detenciones el 26 de septiembre de 2023.

Además, la Fiscalía identificó hechos de violencia de género atribuidos a Folli, cuya información se mantiene reservada para proteger a la víctima. La investigación continúa explorando la emisión de carnets de conducir falsos y habilitaciones irregulares en la Dirección de Espectáculos Públicos. Otros casos relacionados, como el del inspector Héctor Ignacio Jayo, condenado a tres años de prisión por exacciones ilegales, y los inspectores Mónica Susana Silva, Diego Alejandro Silva y Luis Alberto Ponce, con prisión preventiva por extorsión, fueron clausurados.

El caso expuso una grave red de corrupción que comprometió la seguridad pública al permitir el funcionamiento de locales sin cumplir las normativas.

Escándalo. Habilitaciones truchas en Córdoba: detuvieron a tres inspectores municipales Uno es Leandro Rodríguez, quien habría tenido un rol importante en la asociación ilícita que tiene entre los detenidos al exjefe de Bomberos. Otros dos agentes tenían armas.

