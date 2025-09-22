Marqués Anexo: rescatan a una joven, hallan arsenal y detienen a dos personas

FOTO: La marcas en la pierna de la joven.

En Córdoba, una joven de 22 años escapa de un secuestro que ocurrió en un domicilio de barrio Marqués Anexo, frente al Parque Educativo Norte de la ciudad de Córdoba.

Vecinos de la zona alertaron a la Policía al escuchar gritos y pedidos de ayuda provenientes de la casa ubicada en la manzana 41, de esa barriada.

La comisario mayor Mónica Ludueña, informó a Cadena 3 que tras el allanamiento se encontraron armas de fuego, municiones y un chaleco policial. Durante la operación, la joven fue hallada escondida en la casa de una amiga.

La joven relató que estuvo encerrada y fue golpeada. Al momento de escapar, el hombre que la tenía cautiva estaba dormido. Ella logró liberarse y se refugió en la casa de su amiga.

Según detalló la Policía, se observan marcas en sus tobillos, lo que indicaría que estuvo atada.

Los propietarios de la vivienda donde ocurrió el secuestro ya están detenidos. Se les incautó un arsenal, incluyendo una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, una escopeta calibre 16 y armas caseras.

Las autoridades investigan las circunstancias del secuestro, ya que no se descarta la posibilidad de que esté vinculado a un caso de trata de personas. La fiscalía, a cargo de Claudia Palacios, está al frente de la investigación.

Informe de Lucía González.