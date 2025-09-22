En vivo

Sociedad

Murió tras descompensarse mientras viajaba en colectivo a Córdoba Capital

Tenía 45 años. Al parecer sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras iba con su pareja, de 34 años.

22/09/2025 | 06:31Redacción Cadena 3

FOTO: El colectivo se detuvo cuando alertaron por la situación del pasajero.

Un hombre de 45 años perdió la vida a bordo de un colectivo, en la intersección de Armada Argentina y Cajamarca, barrio Santa Isabel II Sección de la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía, el pasajero sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras viajaba acompañado por su pareja, de 34 años.

Personal policial que patrullaba la zona solicitó de inmediato asistencia médica, intentaron reanimarlo, sin éxito.

Un servicio de emergencias que acudió al lugar, finalmente constató el deceso.

Lectura rápida

¿Quién fue la persona que perdió la vida? Un hombre de 45 años.

¿Dónde ocurrió el incidente? En la intersección de Armada Argentina y Cajamarca, barrio Santa Isabel II Sección, ciudad de Córdoba.

¿Qué le ocurrió al hombre? Sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras viajaba en un colectivo.

¿Qué hizo la Policía? Solicitó de inmediato asistencia médica y intentó reanimarlo.

¿Cuál fue el resultado del incidente? Un servicio de emergencias constató el deceso.

