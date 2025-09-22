Murió tras descompensarse mientras viajaba en colectivo a Córdoba Capital
Tenía 45 años. Al parecer sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras iba con su pareja, de 34 años.
22/09/2025 | 06:31Redacción Cadena 3
FOTO: El colectivo se detuvo cuando alertaron por la situación del pasajero.
Un hombre de 45 años perdió la vida a bordo de un colectivo, en la intersección de Armada Argentina y Cajamarca, barrio Santa Isabel II Sección de la ciudad de Córdoba.
Según informó la Policía, el pasajero sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras viajaba acompañado por su pareja, de 34 años.
Personal policial que patrullaba la zona solicitó de inmediato asistencia médica, intentaron reanimarlo, sin éxito.
Un servicio de emergencias que acudió al lugar, finalmente constató el deceso.
