La Municipalidad transformará basurales en centros de transferencia de residuos

El secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Martín, anunció avances en la gestión de los megabasurales de la ciudad, con un enfoque en transformar estos espacios en "centros de transferencia de residuos".

Martín detalló en Cadena 3 las acciones realizadas en el megabasural de Roque Arias, ubicado en el sudoeste de la ciudad, y los planes a futuro para abordar este problema.

"Hemos logrado limpiar el megabasural de Roque Arias a raíz de una denuncia penal que hicimos a principios de mayo. Con un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Policía de la Provincia, la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Higiene Urbana, el Tribunal de Faltas, la Guardia Urbana y fiscalizadores, logramos no solo limpiarlo, sino mantenerlo limpio", explicó Martín.

Según el funcionario, anteriormente se limpiaba el lugar, pero la acumulación de basura persistía debido a la falta de control. Ahora, se estableció un Punto de Arrojo de Residuos (PAR), un paso intermedio hacia la creación de un Centro de Transferencia de Residuos (CTR) en el predio.

Martín señaló que los megabasurales son generados por una variedad de actores: "Hay de todo tipo de gente que arroja residuos: pequeños usuarios residenciales, personas que realizan trabajos de poda o remodelaciones, y también camiones que descargan de manera ilegal". Para evitar que el problema se repita en Roque Arias, se planifica un control más estricto.

El terreno de Roque Arias, de aproximadamente 17 hectáreas, pertenece a privados, y Martín subrayó la responsabilidad de los propietarios: "Los dueños tendrán que asumir su rol y mantener el terreno en condiciones de higiene. Si seguimos limpiando, les cobraremos la limpieza".

Respecto a la cantidad de basurales en la ciudad, el secretario aseguró que el municipio maneja un relevamiento de unos 100 basurales, en contraste con los 300 reportados por la concejal Elisa Caffaratti. "La discrepancia está en que ellos consideran como basurales puntos de arrojo informal que no necesariamente son megabasurales", respondió.

Sobre el megabasural de Spilimbergo, cerca del aeropuerto, Martín reconoció su magnitud: "Es mucho más grande que Roque Arias. Sacamos 600 toneladas de residuos de Roque Arias en 15 días de trabajo intensivo. En Spilimbergo, estamos formando un equipo interdisciplinario para encontrar la mejor solución". El funcionario explicó que cada basural tiene dinámicas y tamaños distintos, lo que requiere "enfoques específicos".

En cuanto a las sanciones, Martín destacó un cambio en la normativa: "Antes, las multas del Código de Convivencia eran bajas. Desde julio, con un proyecto conjunto con el Tribunal de Faltas, incrementamos notablemente las sanciones". Además, se intima a los propietarios de terrenos a limpiar o presentar un plan de limpieza. Si no cumplen, se inicia una denuncia penal y se autoriza el ingreso con equipos de limpieza, cuyos costos se facturan al dueño del inmueble.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.