Una mujer habría arrojado un proyectil de artillería en un basural en Córdoba
Personal del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba aseguró un área en barrio Marqués Anexo tras el descubrimiento de un proyectil de artillería. La investigación sigue su curso.
09/09/2025 | 17:48Redacción Cadena 3
FOTO: Una mujer habría arrojado un proyectil de artillería en un basural en Córdoba
Este martes por la mañana personal del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba intervino en un operativo en barrio Marqués Anexo tras el hallazgo de un artefacto explosivo abandonado en un basural.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la intersección de las calles Francisco López Correa y avenida Cornelio Saavedra, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia sospechosa de una mujer que habría arrojado una mochila en el lugar.
Según informó la Policía, dentro del bolso se encontraba un proyectil de artillería calibre 75 mm. A raíz del llamado, efectivos especializados se presentaron en el lugar, aseguraron la zona y procedieron al secuestro del explosivo.
El artefacto fue trasladado al polvorín de la dependencia para determinar su estado, tipo de carga y actividad. No se reportaron heridos ni daños materiales.
Por el momento, no se ha informado sobre la identidad de la mujer involucrada ni si hay personas detenidas en relación con el hecho. La investigación continúa en curso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en barrio Marqués Anexo? Se halló un artefacto explosivo abandonado en un basural.
¿Quién intervino en el operativo? El Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba.
¿Cuándo sucedió el hecho? El martes por la mañana, alrededor de las 11:30 horas.
¿Dónde se encontró el artefacto explosivo? En la intersección de Francisco López Correa y avenida Cornelio Saavedra.
¿Por qué se alertó a la policía? Un vecino reportó la presencia sospechosa de una mujer arrojando una mochila.