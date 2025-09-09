FOTO: Una mujer habría arrojado un proyectil de artillería en un basural en Córdoba

Este martes por la mañana personal del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba intervino en un operativo en barrio Marqués Anexo tras el hallazgo de un artefacto explosivo abandonado en un basural.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la intersección de las calles Francisco López Correa y avenida Cornelio Saavedra, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia sospechosa de una mujer que habría arrojado una mochila en el lugar.

Según informó la Policía, dentro del bolso se encontraba un proyectil de artillería calibre 75 mm. A raíz del llamado, efectivos especializados se presentaron en el lugar, aseguraron la zona y procedieron al secuestro del explosivo.

El artefacto fue trasladado al polvorín de la dependencia para determinar su estado, tipo de carga y actividad. No se reportaron heridos ni daños materiales.

Por el momento, no se ha informado sobre la identidad de la mujer involucrada ni si hay personas detenidas en relación con el hecho. La investigación continúa en curso.