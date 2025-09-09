En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una mujer habría arrojado un proyectil de artillería en un basural en Córdoba

Personal del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba aseguró un área en barrio Marqués Anexo tras el descubrimiento de un proyectil de artillería. La investigación sigue su curso. 

09/09/2025 | 17:48Redacción Cadena 3

FOTO: Una mujer habría arrojado un proyectil de artillería en un basural en Córdoba

Este martes por la mañana personal del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba intervino en un operativo en barrio Marqués Anexo tras el hallazgo de un artefacto explosivo abandonado en un basural.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la intersección de las calles Francisco López Correa y avenida Cornelio Saavedra, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia sospechosa de una mujer que habría arrojado una mochila en el lugar.

Según informó la Policía, dentro del bolso se encontraba un proyectil de artillería calibre 75 mm. A raíz del llamado, efectivos especializados se presentaron en el lugar, aseguraron la zona y procedieron al secuestro del explosivo.

El artefacto fue trasladado al polvorín de la dependencia para determinar su estado, tipo de carga y actividad. No se reportaron heridos ni daños materiales.

Por el momento, no se ha informado sobre la identidad de la mujer involucrada ni si hay personas detenidas en relación con el hecho. La investigación continúa en curso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en barrio Marqués Anexo? Se halló un artefacto explosivo abandonado en un basural.

¿Quién intervino en el operativo? El Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba.

¿Cuándo sucedió el hecho? El martes por la mañana, alrededor de las 11:30 horas.

¿Dónde se encontró el artefacto explosivo? En la intersección de Francisco López Correa y avenida Cornelio Saavedra.

¿Por qué se alertó a la policía? Un vecino reportó la presencia sospechosa de una mujer arrojando una mochila.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho