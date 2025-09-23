La Municipalidad de Villa Allende asegura que el quebracho tiene "nuevos brotes"
Desde el municipio afirmaron a Cadena 3 que las condiciones climáticas, como la humedad y las temperaturas más cálidas de la primavera, están favoreciendo la recuperación del árbol.
23/09/2025 | 08:40
FOTO: Cómo está el quebracho de Villa Allende a dos meses de su traslado.
El emblemático quebracho de Villa Allende, trasladado hace poco más de dos meses desde la Av. Padre Luchesse a una zona cercana a la colectora, aparentemente muestra signos de recuperación.
Según informó el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Crespo, el árbol presenta nuevos brotes, lo que indicaría que está respondiendo positivamente al proceso de cuidado y mantenimiento.
El ingeniero Santiago Carmona, director de Ambiente, señaló a Cadena 3 que desde hace aproximadamente tres semanas se observaron los primeros brotes en el árbol.
Actualmente, el quebracho recibe riego tres veces por semana y es tratado con fertilizantes y productos específicos para garantizar su salud. Este martes 23 de septiembre, a las 11 de la mañana, el ingeniero a cargo realizará un nuevo chequeo y aplicará los tratamientos correspondientes.
Desde el municipio destacaron que las condiciones climáticas, como la humedad y las temperaturas más cálidas de la primavera, están favoreciendo la recuperación del árbol.
Los estudios semanales que se le realizan permiten monitorear su estado frente a los cambios de tiempo, como la lluvia y el viento, asegurando un cuidado continuo.
Córdoba. Cómo está el quebracho de Villa Allende a casi dos meses de su traslado
Luego de la tormenta de Santa Rosa y los vientos del fin de semana pasado, el árbol presenta nuevos brotes, un indicio de que estaría respondiendo bien al proceso de adaptación.
