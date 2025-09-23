En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

La Municipalidad de Villa Allende asegura que el quebracho tiene "nuevos brotes"

Desde el municipio afirmaron a Cadena 3 que las condiciones climáticas, como la humedad y las temperaturas más cálidas de la primavera, están favoreciendo la recuperación del árbol. 

23/09/2025 | 08:40Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo está el quebracho de Villa Allende a dos meses de su traslado.

  1.

    Audio. La Municipalidad de Villa Allende asegura que el quebracho tiene "nuevos brotes"

    Radioinforme 3

    Episodios

El emblemático quebracho de Villa Allende, trasladado hace poco más de dos meses desde la Av. Padre Luchesse a una zona cercana a la colectora, aparentemente muestra signos de recuperación.

Según informó el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Crespo, el árbol presenta nuevos brotes, lo que indicaría que está respondiendo positivamente al proceso de cuidado y mantenimiento.

El ingeniero Santiago Carmona, director de Ambiente, señaló a Cadena 3 que desde hace aproximadamente tres semanas se observaron los primeros brotes en el árbol.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Actualmente, el quebracho recibe riego tres veces por semana y es tratado con fertilizantes y productos específicos para garantizar su salud. Este martes 23 de septiembre, a las 11 de la mañana, el ingeniero a cargo realizará un nuevo chequeo y aplicará los tratamientos correspondientes.

Desde el municipio destacaron que las condiciones climáticas, como la humedad y las temperaturas más cálidas de la primavera, están favoreciendo la recuperación del árbol.

Los estudios semanales que se le realizan permiten monitorear su estado frente a los cambios de tiempo, como la lluvia y el viento, asegurando un cuidado continuo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Emanuel Manitta.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho