Cómo está el quebracho de Villa Allende a casi dos meses de su traslado

A casi dos meses de su traslado el 13 de julio, el quebracho de la avenida Padre Luchesse, en Villa Allende, muestra signos de recuperación, según informó Santiago Carmona, director de Ambiente de la Municipalidad.

Luego de la tormenta de Santa Rosa y los vientos del fin de semana pasado, el árbol presenta nuevos brotes, un indicio de que estaría respondiendo bien al proceso de adaptación.

Según explicó Carmona a Cadena 3, un ingeniero agrónomo supervisa el estado del árbol todos los martes. Además, se tomaron muestras para análisis en cátedras universitarias.

Pese a los brotes, el director aclaró que aún no se puede considerar que el árbol haya sobrevivido completamente. Destacó que no presenta problemas mayores a los que ya tenía, como cochinilla y mosca, los cuales están siendo tratados.

"La certeza que tenemos es que está viviendo y respondiendo bien", afirmó Carmona, generando optimismo sobre el futuro del quebracho, aunque su recuperación definitiva sigue en observación.

Informe de Lucía González.