La hermana Theresa Varela recibirá un premio por su labor con niños vulnerables

La hermana Theresa Varela, referente humanitaria de Córdoba, recibirá el galardón Magna Lux en Santo Domingo, República Dominicana. Esto será por su destacada trayectoria en la asistencia a niños en situación de vulnerabilidad.

La entrega del premio, que reconoce a personalidades internacionales por sus contribuciones sociales, será realizada por la Fundación Uno a Uno.

En diálogo con Cadena 3, la hermana Theresa expresó: "Estoy aquí porque me van a dar un premio por la trayectoria. Me conocieron en San Marcos de Sierra y me trajeron hasta acá a dar un premio", comentó emocionada.

Este galardón es un reconocimiento a su labor con la "Fundación Misionera María de la Esperanza", que asiste a más de 3.000 niños.

Jenny Tiburcio, representante de la fundación, destacó que el premio consiste en un pergamino de acreditación y que la hermana Theresa será galardonada en el área de valores humanos.

"Es una mujer que se ha distinguido por su vocación, dedicación y entrega al servicio de los demás", expresó.

Entrevista de "Rony en Vivo".