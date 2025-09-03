La defensa del policía arrastrado en Córdoba quedó conforme con la sentencia

En un juicio abreviado llevado adelante por el fiscal Raúl Garzón, el conductor de una camioneta Ford Ranger que arrastró a un cabo de la Policía Caminera de Córdoba en la Avenida Circunvalación fue condenado a tres años de prisión condicional. Además, se le prohibió conducir por el mismo período, se incautó definitivamente el vehículo y se acordó una indemnización económica para la víctima. El abogado del efectivo policial, Matías Paz Ayub, brindó detalles sobre el caso en una entrevista radial.

"Por suerte, el policía está bien, no tuvo ninguna lesión física de gravedad, aunque sí muchas escoriaciones y politraumatismos. Estuvo más o menos 20 días de carpeta médica y luego se pudo reincorporar a trabajar, pero obviamente quedó muy afectado desde el punto de vista psicológico", expresó Paz Ayub a Cadena 3 sobre el estado del cabo Aldo Lencina.

El abogado relató cómo ocurrió el incidente el 31 de mayo: "Mi cliente estaba haciendo un control para la Caminera cuando vio una camioneta que circulaba con las luces apagadas. Ordenó que detuviera la marcha, le solicitó la documentación del vehículo y, en ese momento, cuando le estaba por dar la documentación, el conductor, el señor Medrano, sujetó el brazo del policía, tironeándolo hacia adentro de la camioneta y aceleró de forma brusca, violenta, recorriendo varios metros. Luego lo soltó sin detener el vehículo. Mi cliente tuvo que sujetarse donde pudo para no caerse, porque llevaba mucha velocidad, y terminó siendo trasladado colgado de la camioneta aproximadamente 800 metros".

Sobre la posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol, Paz Ayub señaló: "El policía detectó halitosis alcohólica en el conductor, por lo que le hizo señas a su compañero para realizar un test de alcoholemia. Fue en ese momento cuando se dio la fuga y comenzó este episodio. El conductor abandonó la camioneta en un descampado en una zona marginal y se entregó a la Justicia el lunes siguiente, el 2 de junio, por lo que no se pudo constatar si había consumido alcohol al momento del hecho".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado también explicó que, aunque inicialmente se consideró imputar al conductor por tentativa de homicidio, "la imputación terminó siendo por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves. Estamos conformes con la sentencia, con la pena". Además, destacó que el acuerdo económico alcanzado entre las partes fue "parte importante para aceptar el juicio abreviado".

Respecto a la camioneta incautada, Paz Ayub aclaró: "Era una camioneta que habían heredado. El conductor era el dueño, junto con unos hermanos, y el proporcional de él queda en poder del Estado".

El letrado también se refirió a la pena como un precedente: "Creo que la pena impuesta es bastante ejemplificadora. Pensar que no puede conducir un vehículo por tres años; si lo encuentran en algún control, tiene que volver a Bouwer a cumplir esos tres años de prisión. Por ahí el tiempo no parece mucho, pero sí creo que es una pena ejemplificadora. Si el hecho hubiese tenido otras consecuencias o si el policía hubiese sufrido otro tipo de lesiones, la pena hubiese sido mucho más severa, pero en definitiva estamos conformes con la resolución judicial".

Finalmente, sobre el cabo Lencina, Paz Ayub compartió: "Es un joven policía de 30 años, oriundo de Santiago del Estero, de una familia muy humilde. El caso tomó mucha repercusión pública y él tuvo mucha exposición mediática, quedó bastante afectado por el hecho. Quería ser entrevistado, pero prefiere olvidarse lo antes posible de lo que ocurrió. Me dice que agradece todos los días porque sabe que se podría haber muerto en este hecho".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá, Francisco Centeno y Luis Fernández Echegaray.