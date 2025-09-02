Condenaron al conductor que arrastró a un policía durante un control en Córdoba

FOTO: El momento en que el conductor arrastra al policía con su camioneta. (Captura)

La Justicia condenó al conductor de 40 años que protagonizó un impactante episodio al evadir un control policial y arrastrar a un efectivo de la Policía Caminera por dos kilómetros.

El caso, que ocurrió en junio en la Av. Circunvalación de Córdoba y conmocionó al país por las dramáticas imágenes, tuvo su resolución en los tribunales.

El fiscal Raúl Garzón condenó al hombre a tres años de prisión condicional por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones calificadas.

Además, se le impuso una prohibición de conducir vehículos por tres años y la camioneta Ford Ranger involucrada en el hecho fue incautada por el Estado. Como parte de la sentencia, el conductor también deberá pagar un resarcimiento económico al policía lesionado.

El hecho ocurrió cuando el hombre se negó a detenerse en un control rutinario y embistió al efectivo, arrastrándolo por dos kilómetros antes de detenerse y entregarse a las autoridades. Desde entonces, permaneció detenido hasta la resolución judicial emitida este lunes.

Informe de Francisco Centeno.