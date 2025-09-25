Insólito: una pareja detenida por usar un pitbull para robar en Córdoba

Una pareja fue detenida en Córdoba tras usar a su perro de raza pitbull para robar a un menor. El insólito episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en barrio Cabildo Anexo.

Los delincuentes amenazaron al joven utilizando al can, exigiendo sus pertenencias, incluyendo su celular. Después de que el menor logró comunicarse con un vecino para dar aviso, se llamó a la Policía, que realizó un operativo y detuvo a la pareja.

Además de los arrestos, el perro también fue secuestrado. Imágenes muestran al pitbull con una cadena y ubicado dentro de una jaula.

El animal quedó detenido, pese a que la pareja intentó justificar su presencia diciendo que simplemente paseaban al perro.

La intervención de la Patrulla Ambiental fue necesaria para poner a resguardo el perro.

Informe de Francisco Centeno.