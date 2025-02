Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en el barrio Güemes de Córdoba, donde se registró un intento de robo en plena mañana del sábado. La situación quedó registrada en una cámara de seguridad.

El joven empleado del quiosco contó a Cadena 3 que una persona entró al comercio, pero que no logró llevarse nada. "Entró a comprar dos veces, como si estuviera tanteando a ver si estaba solo, y a la tercera sacó el arma y me tiró una mochila. Me exigía toda la plata y los cigarrillos, fue algo shockeante", comentó.

A pesar de la amenaza, él intentó ganar tiempo y le advirtió al delincuente sobre la presencia de cámaras de seguridad y la llegada de la Policía, que finalmente no arribó al lugar.

Radioinforme 3 Inseguridad en Güemes: intimidó a un comerciante con un arma y huyó Video

El empleado detalló que el asaltante le mostró el arma y las balas para intimidarlo. "Me mostró varias veces el arma, me apuntaba, me mostró las balas para advertirme que no estaba jodiendo", enfatizó.

A pesar de la situación, el comerciante se negó a alejarse del mostrador, lo que llevó al ladrón a desistir.

Algo llamativo del caso es que el delincuente había ingresado al kiosco en dos ocasiones previas, comprando cigarrillos y realizando una transferencia a nombre de una mujer, quien lo esperaba en una moto afuera. "Supongo que era la chica de la transferencia", indicó el empleado, quien también confirmó que esta información fue entregada a la Policía.

Informe de Federico Borello.