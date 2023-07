Imputaron al dueño de los perros pitbull que atacaron a una abuela y a su nieta

La Justicia imputó al dueño de los dos perros pitbull que atacaron a una nena de un año y medio y a su abuela, en la ciudad de Santa Fe.

Todo ocurrió el sábado 24 de junio, cuando la mujer, de 46 años, se dirigía hasta un kiosco del barrio Santa Rosa de Lima a comprar un jugo en compañía de sus nietas de ocho años y un año y medio. En inmediaciones de Pasaje Hermanos Madeo al 2.900 pasaron por el frente de una casa cuyos propietarios tienen dos perros pitbulls, que en ese momento se habían escapado hacia la calle y las atacaron.

La mujer intentó defender a la niña más pequeña pero no pudo evitar que fuera agredida en la zona costal, en tanto ella recibió heridas en el rostro, el cuero cabelludo, los dos brazos y las dos piernas, por lo que se encontraba internada fuera de peligro en el hospital José María Cullen. La otra niña de 8 años, que es nieta de la mujer y prima de la nena atacada, escapó corriendo al advertir la embestida de los perros y resultó ilesa.

A raíz de lo sucedido ahora, la Justicia imputó al propietario de los animales, un hombre de 45 años a quien se lo acusa de lesiones gravísimas dolosas y graves con dolo eventual, cuyas penas rondan de los 3 a los 10 años de prisión.

Jaqueline, la abuela de la nena, tiene su rostro desfigurado tras las mordeduras de los animales y contó a Cadena 3 que su única intención era que no tocaran a la pequeña. "Me aferré fuerte a ella, a los brazos, no perdí nunca la conciencia y apreté fuerte mis manos, la metí en mi pecho y la abracé fuerte, fuerte, mientras los perros me mordían los brazos", detalló.

La menor continúa internada, con una lesión en uno de sus pulmones.

Mientras tanto, los canes fueron secuestrados y enviados a la base de la sección Ecológica de la Policía, donde uno se escapó, rompió la jaula e hizo un pozo para salir a la calle, pero afortunadamente fue recapturado.

Informe de Matías Arrieta.