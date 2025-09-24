Gustavo Scarpetta: "El Gobierno necesita subir el nivel de reservas del BCRA"

El contador público y especialista en comercio internacional, Gustavo Scarpetta, analizó el impacto del respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al Gobierno argentino y el anuncio de retenciones cero para las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

Desde su perspectiva, estas medidas trajeron un "puente de tranquilidad" a los mercados, aunque advirtió que su sostenibilidad dependerá de consolidar otras variables económicas.

Scarpetta destacó en Cadena 3 que la eliminación temporal de las retenciones a los granos, es una "buena jugada" que busca captar hasta 7.000 millones de dólares en divisas, según las estimaciones oficiales. "Es una medida que puede mejorar el precio de la soja, que está en un buen nivel en los últimos 20 años, incentivando a los productores a vender parte de sus tenencias", afirmó.

Según el especialista, esta decisión, sumada al mensaje de apoyo de Bessent, generó un impacto inmediato: "El dólar bajó, el riesgo país cayó y se logró una tranquilidad que el viernes pasado no existía".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El analista subrayó la relevancia del mensaje del secretario del Tesoro, emitido justo antes de la apertura de los mercados el lunes. "Nadie esperaba el nivel de fuerza de ese mensaje. Fue en el momento justo para cambiar el ánimo, porque todos estaban especulando cuánto más iba a subir el dólar o cuántas reservas se venderían", explicó.

Sin embargo, aclaró que aún no se conoce "la letra fina" ni el monto exacto del apoyo financiero prometido por Estados Unidos, lo que convierte a esta calma en un "primer tiempo" que necesita consolidarse antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Scarpetta también reflexionó sobre el contexto económico y político que precedió a estas medidas. "Hubo muchos errores económicos autoinfligidos", señaló, mencionando la frase "compra campeón" de Caputo que incentivó la compra de 5.400 millones de dólares y una suba del 30% en el dólar, así como problemas en la gestión de las Letras de Liquidez (LEFI) y el incumplimiento de metas de acumulación de reservas con el FMI. "El ruido político tras las elecciones del 7 de septiembre agravó la situación", añadió, refiriéndose a la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

El especialista enfatizó la necesidad de aumentar las reservas internacionales, una condición que, según él, tanto el FMI como Estados Unidos suelen exigir. "Todos los países más tranquilos tienen reservas, y nosotros no. Hay que subir el nivel de reservas apenas se pueda", insistió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En este sentido, destacó que las exportaciones agrícolas, impulsadas por un aumento del 15% en agosto y un buen precio de la soja, podrían contribuir a este objetivo. "La gente de la zona me dice que va a vender porque es un buen precio. Eso puede ayudar a engrosar las reservas hasta el tope de los 7.000 millones", afirmó.

Por último, Scarpetta expresó su apoyo a la eliminación definitiva de las retenciones, argumentando que estas han sido un "cepo grande" para las exportaciones. "Perdimos el equivalente a una Vaca Muerta por año por lo que dejamos de exportar, en comparación con Brasil, Chile o Uruguay", aseguró.

Sin embargo, advirtió que el esquema cambiario actual perjudica a la industria y no favorece las exportaciones, lo que requiere un replanteo postelectoral. "Un dólar barato es lindo para viajar, pero golpea la economía por todos lados", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.