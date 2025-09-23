En vivo

Política y Economía

Bessent cruzó a una senadora que criticó el apoyo a Milei: "American peronist"

“Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer”, señaló el secretario del Tesoro estadounidense.

23/09/2025 | 15:40Redacción Cadena 3

FOTO: El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó nuevamente a la Argentina y cruzó a una senadora demócrata que cuestionó el apoyo que recibiría el país.

"Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron", señaló Bessent en respuesta a Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts.

Warren había cuestionado que "primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina".

Sobre ese posteo, Bessent señaló: "Pocos deberían sorprenderse por la interpretación autocompasiva de @SenWarren de "Don''t Cry for Me Massachusetts".

El funcionario sostuvo que "las políticas económicas destructivas que ha impulsado desde que se incorporó al Senado en 2008 rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina. Si su alma gemela política y compañero peronista estadounidense, @ZohranKMamdani , llega a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, estoy seguro de que el senador pedirá un rescate financiero cuando lleve a la ciudad a la quiebra".

Agregó que "la senadora Warren jugó un papel principal al impulsar la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden desde detrás de escena y no actuó cuando se le presentó una oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Obama”.

"En cuanto a sus comentarios sobre los fondos de cobertura, la senadora está invitada a unirse al programa de educación financiera de @USTreasury".

En ese contexto afirmó que: "Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron".

