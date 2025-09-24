Milei se reunirá hoy con Kristalina Georgieva en Washington
El encuentro será a las 15:30 (hora de Argentina).
24/09/2025 | 07:40Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y Kristalina Georgieva (NA)
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.
Según precisó el portavoz en su cuenta oficial de la red social X, el encuentro se llevará a cabo a las 14:30 hora local (15:30 de Argentina), en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.
/Inicio Código Embebido/
La reunión del Presidente Javier y su comitiva con la titular del FMI Kristalina Georgieva se realizará el día de mañana a las 14:30 horas (hora local).— Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025
Fin.
/Fin Código Embebido/
La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.
/Inicio Código Embebido/
Fuerte apoyo. Trump: "Milei tiene mi respaldo completo y total para la reelección"
En un encuentro en Nueva York, Donald Trump le dio su “completo y total respaldo” a Javier Milei para su reelección. El expresidente estadounidense lo calificó de “amigo” y “luchador”.
/Fin Código Embebido/
Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales, aunque esta será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.
Lectura rápida
¿Quién se reunirá con Kristalina Georgieva?
El presidente Javier Milei se reunirá con Kristalina Georgieva.
¿Cuándo será la reunión?
La reunión se llevará a cabo este miércoles a las 14:30 hora local.
¿Dónde se realizará el encuentro?
El encuentro se realizará en Washington.
¿Por qué es importante esta reunión?
Es clave para Argentina, que busca cumplir metas del acuerdo con el FMI y obtener respaldo financiero.
¿Qué ha dicho Manuel Adorni sobre la reunión?
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó los detalles del encuentro a través de la red social X.