Gabriel Caamaño: "El Gobierno debería sumar reservas para bajar el riesgo país"

El economista Gabriel Caamaño analizó la decisión del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de implementar un swap de 20.000 millones de dólares, lo que generó una baja significativa en el dólar y en el riesgo país, además de un repunte en los bonos y acciones argentinas.

Caamaño describió la situación como "frenética" y destacó que esta medida representa "una segunda oportunidad para el Gobierno".

Según Caamaño, el apoyo del Tesoro estadounidense permite que el tipo de cambio se aleje del techo de la banda y que los bonos se distancien de niveles críticos. Sin embargo, advirtió que "no se solucionan los problemas de fondo, pero da una segunda oportunidad".

En este sentido, sugirió que el Gobierno debe aprovechar esta oportunidad mediante compras significativas de divisas para acumular reservas, señalando que "esa sería la primera gran señal económica".

El economista también mencionó la importancia de la reciente baja de tasas de interés, que favorece la participación en licitaciones del Tesoro. "La tasa me parece bien, falta la señal de la compra de divisas", agregó, y consideró que el gobierno debería formalizar cambios en su esquema operativo después de las elecciones, cuando el panorama sea más claro.

Respecto a las declaraciones de Gita Gopinath, exnúmero dos del Fondo Monetario Internacional, Caamaño indicó que la acumulación de reservas y un régimen cambiario más flexible son esenciales para el progreso duradero de Argentina. "No necesariamente es lo que está diciendo Gita, que es la posición histórica del staff técnico del Fondo", aclaró, enfatizando que el acuerdo con el Fondo fue más político que técnico.

Sobre la necesidad de autorización del Congreso para el swap y la potencial compra de bonos argentinos por parte del Tesoro, Caamaño afirmó que "el swap no necesita pasar por el Congreso", ya que se trata de un acuerdo con el Banco Central. Sin embargo, mencionó que cualquier crédito puente podría requerir discusión legislativa, aunque esto se abordaría después de las elecciones.

Finalmente, Caamaño subrayó que "el riesgo país tiene que seguir bajando" y que la decisión del gobierno de comprar reservas será fundamental para lograrlo. Con una "aluvión de dólares" esperada en los próximos días, el economista confía en que estas medidas pueden estabilizar el mercado cambiario argentino.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.