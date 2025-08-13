En vivo

Fentanilo en Córdoba: la clínica Vélez Sarsfield reconoció nuevo caso sospechoso

"Nosotros somos tan víctimas como los pacientes", dijo a Cadena 3 Claudio Pereira Sueldo, director médico de la clínica Vélez Sarsfield.

La clínica Vélez Sarsfield, en Córdoba, se encuentra en el centro de la controversia por casos de fentanilo contaminado. 

El doctor Claudio Pereira Sueldo, director de la clínica, informó en Cadena 3 sobre un nuevo caso sospechoso que se está evaluando y subrayó la importancia de investigar cada caso en particular.

Pereira Sueldo explicó que, aunque tienen registros de pacientes que recibieron fentanilo, no pueden rastrear los lotes exactos de cada aplicación. "No se registran los lotes de los medicamentos en ninguna institución en el mundo", aclaró.

El director también comentó sobre el caso del bebé que fue el primero detectado con problemas relacionados al fentanilo en Córdoba. "Ese caso va a ser emblemático porque todavía sigue portando la bacteria en su tracto digestivo", sostuvo. A su vez, envió material biológico al Malbrán para un estudio genético de la bacteria.

A pesar del temor generado, Pereira aseguró que el fentanilo continuará usándose en anestesia, aunque reiteró que las ampollas del lote contaminado ya no están en uso. "No hay manera de asegurar que se eviten situaciones similares en el futuro", advirtió, enfatizando: "Todos los medicamentos tienen que tener una certificación".

La clínica también se ha constituido como querellante en la causa y anunció que hubo un allanamiento por parte de la justicia, que buscó residuos biológicos pertinentes para la investigación. 

El doctor finalizó enfatizando que la clínica es "tan víctima como los pacientes" ante este inédito incidente que ha llevado a la preocupación generalizada sobre la calidad de los medicamentos en el país.

Entrevista de Miguel Clariá.

