Ya son 96 las muertes por fentanilo contaminado y temen que la cifra aumente
En las últimas horas circularon diversas cifras debido a las dudas con alguno de los casos.
13/08/2025 | 08:13Redacción Cadena 3
FOTO: Ya son 96 las muertes por fentanilo contaminado y temen que la cifra aumente
Las muertes por fentanilo contaminado ya alcanzan las 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente de manera exponencial con el curso de la investigación. En las últimas horas circularon diversos números, debido a las dudas con alguno de los casos registrados.
Conforme a la información que constató la agencia Noticias Argentinas, la cifra actual de pacientes fallecidos que fueron inoculados con el opioide adulterado son 96 y siguen las dudas por las muertes en negro.
De igual modo, las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que se reduzca.
En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país.
Se tratan de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.
Lectura rápida
¿Cuántas muertes se reportaron por fentanilo contaminado? Hasta el momento, se reportaron 96 víctimas debido al consumo de fentanilo adulterado.
¿Qué investiga la justicia? La justicia investiga la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca que tienen procedencia dudosa.
¿Qué ocurrió con las ampollas de fentanilo? Se incautó la totalidad de las ampollas distribuidas en el país para evitar más contagios.
¿Qué bacteria se encontró en las ampollas? Se encontraron Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas adulteradas.
¿Qué se espera de la cifra de muertes? Existe el temor de que la cifra aumente con el desarrollo de la investigación.
[Fuente: Noticias Argentinas]