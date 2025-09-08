En vivo

España inició las clases con la prohibición total de los celulares en las aulas

El objetivo es evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos, incluyendo computadoras y tablets, en los primeros años de enseñanza.

08/09/2025 | 08:10Redacción Cadena 3

FOTO: Alertan por el uso excesivo de celulares en los niños. (Foto: ilustrativa)

  1.

El ciclo lectivo en España inició este lunes con la prohibición total del uso de tablets, computadoras y celulares en los primeros años escolares. Los alumnos de secundaria también enfrentarán fuertes restricciones, debiendo utilizar los dispositivos de manera colectiva y bajo supervisión docente.

Emilio Viciana, consejero de educación y promotor de esta normativa, explicó que "en ningún caso se trata de que los estudiantes no aprendan a utilizar los dispositivos electrónicos". En ese marco, señaló que hay competencias digitales que deben enseñarse, pero se busca evitar el uso excesivo.

Viciana señaló que los más jóvenes tendrán cero contacto con dispositivos electrónicos en el primer ciclo de infantil. En el segundo ciclo, el uso será colectivo y supervisado por un docente, promoviendo un aprendizaje responsable y evitando que un solo niño use su tablet.

El uso de dispositivos se incrementó con el tiempo, permitiendo un máximo de dos horas semanales al finalizar la primaria. De esta manera, se intenta evitar el enganche de los niños a dispositivos electrónicos y los riesgos asociados.

La situación generó un amplio debate en la sociedad, especialmente ante la posibilidad de que los menores tengan acceso a dispositivos fuera del entorno escolar.

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.

