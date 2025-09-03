En vivo

Radioinforme 3

Docentes universitarios nucleados en Adiuc no descartan más medidas de fuerza

Además, se espera la realización de una marcha federal en Córdoba y otras ciudades del país, en conjunto con el movimiento universitario nacional. 

03/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

Los docentes e investigadores universitarios nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) llevaron a cabo el martes una jornada de volanteada en la apertura de la muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Esta acción marcó el cierre de un cronograma de paros rotativos de 48 horas dispuesto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que Adiuc adaptó localmente a paros de 24 horas semanales acompañados de acciones de visibilización.

El lunes, los docentes iniciaron la semana y el mes con un paro de 24 horas, en adhesión a la medida de fuerza impulsada por Conadu Histórica a nivel nacional. Según explicó Paula Abrate, secretaria adjunta de Adiuc, las protestas buscan visibilizar los reclamos del sector por mejoras salariales y condiciones laborales. 

"Ayer (por el martes) finalizamos el cronograma con una volanteada en la muestra de carreras de la UNC. Ahora, nuestro desafío es organizar la tercera marcha federal, anunciada por el plenario de rectores y rectoras, cuya fecha se definirá en los próximos días", señaló Abrate en diálogo con Cadena 3.

En el corto plazo, no están previstas nuevas medidas de fuerza en la UNC, aunque la semana próxima podrían anunciarse nuevas acciones. Además, se espera la realización de una marcha federal en Córdoba y otras ciudades del país, en conjunto con el movimiento universitario nacional. 

Informe de Lucía González.

