Detuvieron a un limpiavidrios tras herir a otro con un cuchillo en Nueva Córdoba

FOTO: El momento en que detienen al limpiavidrios. (Foto: captura de video)

Un violento episodio tuvo lugar este miércoles por la tarde en el barrio Nueva Córdoba, cuando una discusión entre dos limpiavidrios derivó en una agresión con arma blanca. El hecho ocurrió en la intersección de Bulevar San Juan y La Cañada, dejando como saldo un herido y un detenido.

Según informó la Policía de Córdoba, los efectivos acudieron al lugar tras un reporte de disturbios. Al llegar, constataron que uno de los involucrados había herido al otro con un cuchillo. El agresor intentó deshacerse del arma arrojándola al cauce de La Cañada, pero fue rápidamente detenido por los agentes.

Con la colaboración de Bomberos, el cuchillo fue recuperado minutos después.

La víctima, que presentaba politraumatismos y una herida cortante en el omóplato izquierdo, fue atendida por un servicio de emergencias en el lugar y no requirió traslado a un centro médico.

Informe de Lucía González.