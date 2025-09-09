En vivo

Alumnos de un colegio de Mendoza lanzaron una colecta solidaria de sangre

Será este miércoles a las 9.30 en las instalaciones de la institución.

09/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3

FOTO: Lanzan una colecta de sangre en la escuela Simón Bolívar de San Martín.

  1.

Los alumnos del Colegio Simón Bolívar de San Martín, en la provincia de Mendoza, organizan una colecta solidaria de sangre que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 9.30.

El colegio se ubica en la calle French, al 870.

Quienes deseen participar deben cumplir con algunos requisitos: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar el DNI.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 02634519053.

Informe de Facundo Dimaría.

