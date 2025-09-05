En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Caminos de Cadena 3

Bariloche inaugura el Museo Malvinas, espacio emblemático para recordar a héroes

Este nuevo espacio, que abre este sábado a toda la comunidad, ya transforma el paisaje de la ciudad y busca honrar la memoria de los caídos en la guerra y mantener viva la causa nacional.

05/09/2025 | 10:19Redacción Cadena 3

FOTO: Bariloche inaugura este sábado 6 de septiembre el Museo Malvinas.

FOTO: Bariloche inaugura este sábado 6 de septiembre el Museo Malvinas.

  1.

    Audio. Bariloche inaugura el Museo Malvinas, espacio emblemático para recordar a los héroes

    Radioinforme 3

    Episodios

Este sábado 6 de septiembre, a orillas del lago Nahuel Huapi y frente al Centro Cívico de Bariloche, se inaugurará el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, acompañado por el Memorial Héroes de Malvinas, un proyecto único en su tipo en Argentina. 

Este nuevo espacio, que ya transforma el paisaje de la ciudad, busca honrar la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas y mantener viva la causa nacional. Como parte de la obra, se emplazó recientemente un Mirage 3, aeronave utilizada durante el conflicto para volar a baja altura y evadir radares británicos, en el entorno del predio sobre el lago.

El excombatiente y director de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos, es uno de los principales impulsores de esta iniciativa. En diálogo con Cadena 3, destacó la relevancia del proyecto: "Río Negro es pionera en el país en cuanto al tratamiento y a la contención de veteranos de guerra y, fundamentalmente, en poner en agenda pública la causa y la cuestión Malvinas. Este museo y este memorial son prueba de toda esa tarea que se viene desarrollando".

La inauguración, que contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, será una verdadera fiesta popular. "Estamos preparando una fiesta con espectáculos, música, arte, ballet, chocolate caliente, tortas fritas y un montón de otras sorpresas más", expresó Pablos. 

Además, aviones de la Fuerza Aérea Argentina realizarán vuelos bajos sobre el lago Nahuel Huapi en homenaje a los veteranos y a los 649 argentinos caídos en la guerra. "Las Malvinas son argentinas", remarcó Pablos, reafirmando el espíritu de esta iniciativa que busca mantener viva la memoria y el reclamo soberano.

Con una superficie de más de 350 metros cuadrados, el Museo está pensado para difundir los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos que sustentan el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. 

También contará con un sector para exposiciones temporales, seminarios y charlas, mientras que el Memorial rendirá homenaje a los héroes que entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional.

El edificio contará además con dependencias administrativas, servicios, depósitos y espacios polifuncionales para actividades comunitarias. El salón principal tendrá paneles móviles que permitirán adaptarlo tanto a conferencias como a expresiones artísticas, con capacidad para 50 personas.

En el exterior, se diseñó una plaza urbana con jardín, fuente de agua y una estructura arquitectónica en forma de proa. Sobre la costa del lago, se emplazará un avión de la Gesta de Malvinas, como homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía argentina.


El Mirage 3, aeronave utilizada durante el conflicto para volar a baja altura y evadir radares británicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Marcela Psonkevich.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho