Bariloche inaugura el Museo Malvinas, espacio emblemático para recordar a héroes

Este sábado 6 de septiembre, a orillas del lago Nahuel Huapi y frente al Centro Cívico de Bariloche, se inaugurará el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, acompañado por el Memorial Héroes de Malvinas, un proyecto único en su tipo en Argentina.

Este nuevo espacio, que ya transforma el paisaje de la ciudad, busca honrar la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas y mantener viva la causa nacional. Como parte de la obra, se emplazó recientemente un Mirage 3, aeronave utilizada durante el conflicto para volar a baja altura y evadir radares británicos, en el entorno del predio sobre el lago.

El excombatiente y director de Veteranos de Guerra de Río Negro, Rubén Pablos, es uno de los principales impulsores de esta iniciativa. En diálogo con Cadena 3, destacó la relevancia del proyecto: "Río Negro es pionera en el país en cuanto al tratamiento y a la contención de veteranos de guerra y, fundamentalmente, en poner en agenda pública la causa y la cuestión Malvinas. Este museo y este memorial son prueba de toda esa tarea que se viene desarrollando".

La inauguración, que contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, será una verdadera fiesta popular. "Estamos preparando una fiesta con espectáculos, música, arte, ballet, chocolate caliente, tortas fritas y un montón de otras sorpresas más", expresó Pablos.

Además, aviones de la Fuerza Aérea Argentina realizarán vuelos bajos sobre el lago Nahuel Huapi en homenaje a los veteranos y a los 649 argentinos caídos en la guerra. "Las Malvinas son argentinas", remarcó Pablos, reafirmando el espíritu de esta iniciativa que busca mantener viva la memoria y el reclamo soberano.

Con una superficie de más de 350 metros cuadrados, el Museo está pensado para difundir los fundamentos históricos, geográficos y jurídicos que sustentan el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

También contará con un sector para exposiciones temporales, seminarios y charlas, mientras que el Memorial rendirá homenaje a los héroes que entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional.

El edificio contará además con dependencias administrativas, servicios, depósitos y espacios polifuncionales para actividades comunitarias. El salón principal tendrá paneles móviles que permitirán adaptarlo tanto a conferencias como a expresiones artísticas, con capacidad para 50 personas.

En el exterior, se diseñó una plaza urbana con jardín, fuente de agua y una estructura arquitectónica en forma de proa. Sobre la costa del lago, se emplazará un avión de la Gesta de Malvinas, como homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía argentina.



El Mirage 3, aeronave utilizada durante el conflicto para volar a baja altura y evadir radares británicos.

Informe de Marcela Psonkevich.