Alfredo Blanco: "Hace años que no tenemos un Banco Central que interviene tanto"

El economista Alfredo Blanco analizó el impacto que puede tener el resultado electoral bonaerense en la economía argentina, en medio de una expectativa creciente sobre las posibles medidas que tomará el Gobierno nacional.

Blanco señaló la importancia de entender dos momentos críticos. El primero, a corto plazo, se refiere al inicio de operaciones en el mercado que posiblemente traerá "presiones en el mercado cambiario" y caídas en acciones y bonos argentinos. "Este resultado ha sorprendido a la mayoría de las personas del mercado financiero", explicó en diálogo con Cadena 3.

Por otra parte, el economista apuntó a la capacidad que tiene el Estado argentino y su autoridad monetaria para manejar la situación. En ese marco, recordó que desde julio, el Gobierno tomó decisiones que no presagiaban temor por afectar el nivel de actividad.

Blanco también mencionó que, a pesar de los temores, no hay que "salir corriendo" del mercado y sostuvo que no es una buena idea intentar dolarizar portafolios en este contexto, apelando a un enfoque más cauteloso: "Espere y mire".

"El Gobierno ya dio pruebas de que a pesar de lo discursivo, a pesar de decir, 'bueno, no hace falta Banco Central', hace años que no tenemos un banco central que intervenga tanto, subiendo encajes, cambiando la forma de controlar los encajes, inaugurando de nuevo los pasivos remunerados del BCRA que eran presentados como un pecado", agregó el economista.

Blanco aseguró que se esperan anuncios de medidas monetarias próximamente, pero la decisión sobre el cepo cambiario "es mucho más costosa" políticamente. La tendencia se inclina más hacia evitar la salida de dólares a través de medidas monetarias que a restricciones de compra.

Entrevista de Miguel Clariá.