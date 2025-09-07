El peronismo le ganó a Milei por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires

FOTO: Los bonaerenses van a las urnas este domingo.

FOTO: El massista Sebastián Galmarini dijo que el PJ triunfó en los comicios bonaerenses.

FOTO: Axel Kicillof, al emitir su voto (Foto: prensa de la gobernación de Buenos Aires)

Fuerza Patria (PJ) logró este domingo a la noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, con algo más de 13 puntos de ventaja.

Con el 96,77 por ciento de las mesas escrutadas, el espacio que lidera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, obtiene el 47,26 por ciento de los votos, contra el 33,71 por ciento de LLA; el 5,26 por ciento de Somos Buenos Aires, la fuerza de los gobernadores, y el 4,37 por ciento del Frente de Izquierda.

En esta elección legislativa, hubo una participación del 61,32 por ciento del electorado.

En estos comicios, se eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en 135 municipios.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja, fue el primer dirigente de ese espacio político en admitir la derrota, pero remarcó que el Gobierno no dará marcha atrás con sus políticas.

“Nos enfrentábamos a un aparato muy fuerte. No es el resultado que esperábamos, pero, para LLA, éste es un piso electoral”, afirmó Pareja.

“No pensamos torcer el rumbo por una derrota electoral. Vinimos a cambiar el país nos cueste lo que cueste. El 26 de octubre vamos a construir el triunfo”, añadió.

El valor de la elección

Más de 14 millones de bonaerenses estaban habilitados para votar en una elección legislativa provincial histórica, considerada el primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo a sólo un mes de las generales nacionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La provincia de Buenos Aires desdobló sus comicios legislativos de los nacionales (que serán el 26 de octubre).

Qué se votó y las secciones clave

Este domingo, se renovó la mitad de la Legislatura provincial (46 diputados y 23 senadores) y se eligieron concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

La votación se realizó con la tradicional boleta partidaria (sábana). Aunque se votó en las ocho secciones, el resultado electoral se definió en las dos más pobladas: la Primera Sección Electoral (donde se votaron senadores) y la Tercera Sección (donde se eligieron diputados).

¿Cuál es la importancia de esta elección?

La provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más grande del país, con un total de 14.376.592 electores, lo que representa más de un tercio del padrón nacional.

Por esta razón, los resultados de esta elección son considerados clave para proyectar las tendencias de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.

¿Cómo está dividida electoralmente la provincia?

La provincia se divide en 8 secciones electorales, cada una con un peso demográfico y una cantidad de representantes diferentes.

La elección puede interpretarse como un único evento provincial o como la suma de 8 elecciones seccionales distintas.

¿Cuáles son las secciones electorales con mayor cantidad de votantes?

Las secciones con mayor peso electoral son:

1° Sección, con 5.131.861 electores.

3° Sección, con 5.101.177 electores.

Juntas, concentran a la gran mayoría del electorado bonaerense. La 7° Sección es la que tiene la menor cantidad de electores, con 285.047.

Cobertura de Cadena 3

Cadena 3 estuvo presente con una cobertura especial desde los bunkers de los principales candidatos para llevar a los oyentes toda la información al instante.

Además, nuestro equipo ofreció un programa especial con análisis, entrevistas y los datos más importantes de la jornada, para que la audiencia viviera minuto a minuto los resultados y la dinámica de estas elecciones fundamentales para la provincia.

Con Fernando Genesir, Agustina Vivanco, Sergio Suppo, Sergio Berensztein, Adrián Simioni, Julio Perotti y Federico Albarenque, junto a Mauricio Conti, Ariel Rodríguez y Pilar Gils Peris, además de la cobertura multimedia de Agustín González.