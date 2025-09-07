En vivo

La figura popular de Presidente se agotó: ahora es un Milei cuestionado

Por Sergio Berensztein.

07/09/2025 | 23:03Redacción Cadena 3

FOTO: El jefe de Estado, en su momento más difícil (archivo).

Sergio Berensztein Por Sergio Berensztein

El presidente enfrenta una situación compleja tras las elecciones. La política económica, especialmente la cambiaria, se muestra como una de las grandes derrotadas. 

La necesidad de estabilidad es evidente, pero no a cualquier costo. La voracidad del ajuste y la rapidez con que se busca bajar la inflación generan un costo social significativo.

La construcción política del actual gobierno muestra fallas. La estrategia elegida por Milei y su equipo no ha dado los resultados esperados. 

La elección ya está jugada y es crucial acotar el daño. No se puede volver atrás en la construcción de una coalición más amplia, lo que demanda un replanteo profundo de las estrategias políticas y electorales.

La comunicación del presidente también se encuentra en la mira. No basta con evitar insultos; el daño ya está hecho. Un sector de la sociedad se siente frustrado por la falta de sensibilidad y por la desconexión con las necesidades reales. La autocrítica es esencial para reconstruir la confianza.

La diferencia entre ganar una elección y gobernar se hace evidente. Es fundamental modificar las estrategias y, posiblemente, al equipo. La campaña en las provincias debe ser intensa y efectiva, evitando la repetición de narrativas que ya no resuenan con la gente.

La figura del presidente se ha desgastado. La credibilidad es un problema serio y la oportunidad de replantear su enfoque es ahora. La economía necesita una visión integradora que considere las realidades micro de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es necesario que el presidente se pregunte qué necesita realmente el país. Los proyectos hegemónicos han fracasado en el pasado y el actual gobierno no debe caer en la misma trampa. La responsabilidad de las decisiones tomadas debe ser asumida.

El presidente tiene que encontrar una forma de cumplir con sus propuestas electorales, buscando el consenso necesario. La agenda de acuerdos que se ocultó durante la campaña puede ofrecer una salida, siempre que esté dispuesto a negociar y ceder poder. La desconfianza hacia su figura y hacia Argentina debe ser abordada con seriedad.

Un replanteo profundo es imprescindible para avanzar. La situación actual exige un cambio significativo en la manera de gobernar y en la relación con la sociedad.

