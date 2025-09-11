"A los ojos de ellos, somos criminales", dijo un argentino deportado de EE.UU.
El avión de Omni Air International aterrizó pasadas las 3 de este jueves. Cinco, de los diez que llegaron, no registran antecedentes penales.
11/09/2025 | 06:55Redacción Cadena 3
FOTO: Uno de los argentinos que llegó a Ezeiza (Foto: Captura de TN)
Un número de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegó esta madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Estados Unidos, por decisión de la Administración Trump.
El avión de Omni Air International aterrizó pasadas las 3 de hoy.
Uno de los deportados, Maximiliano, se trasladó a Estados Unidos en 2001 tras solicitar asilo, siguiendo el consejo de su abogado para obtener una permanencia legal. Trabajó y tramitó un permiso para conducir camiones, pero en 2015 recibió una notificación de orden de deportación.
"Esa orden no se ejecutó de inmediato y me llegó más tarde", explicó a Cadena 3 Maximiliano, quien fue detenido el 22 de agosto pasado antes de ser deportado a Argentina.
"Esta gestión actual de Trump es como una página negra dentro de la historia gloriosa de Estados Unidos", dijo. También comentó sobre el trato que recibió: "A los ojos de ellos, nosotros somos criminales".
Maximiliano relató que la orden de deportación fue un proceso confuso, ya que "nunca" se la comunicaron. A pesar de haber construido una vida en Estados Unidos, con familia y trabajo, se encontró en una situación inesperada: "Uno vive, tiene su casa, su familia, sus hijos, su bienestar".
El deportado, que tiene una hija de 21 años nacida en Orlando, compartió que fue detenido el 21 de agosto y que en su situación hay personas con residencias y "green card" que también han sido deportadas. "Es notable el odio en cuanto al racismo", concluyó.
Los deportados llegaron en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International.
El vuelo hizo escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza.
Quiénes son los deportados
Daniel Rodrigo Céspedes (Robo)
Maximiliano García (sin antecedentes)
Luciana Lorena Lopresti (Agresión)
Sandra Márquez (sin antecedentes)
Ernesto Núñez (sin antecedentes)
Marcos Ontivero (Procurar prostitución)
Pablo Ridolfo (Delitos contra el orden público)
Mario Robles (sin antecedentes)
Julián Francisco Rojas (sin antecedentes)
Rodolfo Valor (Tráfico)
Aunque cinco de ellos no registran antecedentes penales, fueron expulsados por decisión unilateral de Estados Unidos.
Informe de Ariel Rodríguez.
