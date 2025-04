Weder: "Si a mí alguien me hubiese pedido algo, hoy no estaría en la Corte"

Este miércoles, Rubén Luis Weder asumió como el séptimo miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ex fiscal de Estado y abogado, Weder se une a Margarita Zabalza y Jorge Baclini en un proceso de renovación de la Justicia provincial.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Weder expresó: "Los desafíos que uno tiene es tratar de continuar con lo que la corte viene haciendo y profundizar algunos temas". Destacó la importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos y normativos, mencionando un nuevo código procesal civil que se espera sea presentado a la legislatura.

Sobre su independencia, afirmó: "Si a mí alguien me hubiese pedido algo, hoy no estaría en la Corte. No tengo ningún compromiso". Aclaró que su designación es fruto de un diálogo político, pero eso no afecta su imparcialidad como juez.

Al ser consultado sobre la situación de la Corte Suprema de la Nación, Weder comentó: "A mí me gustaría ver que suceda algo como pasó en la provincia, diálogo y consenso para que quien ingresa a la corte entre con mucha legitimación". Resaltó la importancia de una cláusula constitucional que establece un acuerdo tácito para los magistrados dentro de los 30 días, sugiriendo que si existiera a nivel nacional, se evitarían problemas de plazos prolongados.

Respecto a la relación con sus colegas, el nuevo cortesano, quien tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, manifestó: "Con los que tienen sus buenos años y experiencia, yo tengo una relación que venía del tema laboral". Además, señaló que espera un alto compromiso de los funcionarios judiciales: "El Poder Judicial cumple una función esencial del Estado y por lo tanto hay que estar a la altura de las circunstancias".

En cuanto a sus áreas de preocupación, mencionó la litigiosidad en el ámbito administrativo, así como el ámbito laboral y penal. "Me preocupa el ámbito laboral también y sobremanera al penal", indicó, haciendo hincapié en la necesidad de abordar los nuevos desafíos normativos que surgen.

Entrevista de Hernán Funes.