Zabalza: "Asumo un rol imparcial e independiente, y ese es mi compromiso"

Margarita Zabalza juró este lunes como nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que tras la reforma judicial tendrá siete integrantes.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Zabalza expresó: “No lo imaginé, se dio en un proceso que llevó un tiempo. Todavía no tomo registro de lo que sucedió, son momentos únicos. Profesionalmente es importantísimo”.

“Ser mujer no conlleva una responsabilidad mayor, pero yo sí lo siento así. Represento a un montón de mujeres que luchan por estar en espacios de igualdad en lugares de decisiones importantes. A esa responsabilidad la inició María Angélica Gastaldi”, precisó.

Y analizó las reformas judiciales. “Es un contexto histórico en la provincia y da lugar a renovaciones que hace mucho no se producían. El Poder Judicial no se renueva como los demás poderes. Es una cuestión que tiene que ver con la biología de alguna manera, y hay una decisión política del gobernador. Acá no hay un decreto que nombra a los jueces de prepo. El modo en el que asumimos con Baclini ayer y lo hará Weder es incomparable con lo que sucede a nivel nacional” sostuvo.

Además, Zabalza indicó: “Yo no desconozco mi participación política, yo creo en la política. La vocación a participar la volcaré en este trabajo. Hay diversidad de edades, género, orígenes, la heterogeneidad que tiene la Corte debe potenciarla”.

En la misma línea, la flamante cortesana planteó no desconoce su participación política vinculada al Socialismo, sin embargo, destacó que cree en la política. "Asumo un rol imparcial e independiente, y ese es mi compromiso", señaló.