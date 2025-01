Vicentin asegura que "los empleos están garantizados por 12 años"

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, dijo este martes que Vicentin necesita un flujov de 4 millones de dólares mensuales para seguir en pie. La firma esta semana cerró un acuerdo con el gremio, que rechazó el procedimiento preventivo de crisis, pero rubricó la propuesta de la compañía.

Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, destacó el acuerdo con el gremio y dijo que bajo el mandato de la gestión actual hay 12 años de garantía laboral para los trabajadores de la empresa.

“Acá sí hay un acuerdo, rechazó el sindicato la idea inicial del procedimiento preventivo de crisis, pero lo terminó firmando. El acuerdo es relevante, marca un cambio rotundo en la conducta del sindicato. La compañía no tiene más caja, lo venimos diciendo hace tres meses”, aseguró Bougain.

“El expediente sube y baja, todo esto sin previsibilidad climática ni del cuidado de las fuentes de trabajo. Todas las fuentes están aseguradas con la homologación del acuerdo. La compañía se va a achicar en lo administrativo, pero el resto está garantizado. Los puestos sindicalizados están garantizados por 12 años. Ni las compañías más grandes de Argentina tienen 12 años de garantía. Ahora, cada día que pasa, se pone más en riesgo. Las partes interesadas llevaron a esto”, denunció.

El director de la firma reveló que van cubriendo sus obligaciones con contratos de fason que descuentan que tendrán. Asimismo, advirtió: “Cuando el sindicato toma la posición de retracción los clientes no nos ofrecen más los contratos de fason. Hoy no los tenemos. Recibíamos 450 camiones de girasol por día, hoy estamos en cero. Ven riesgo de que Vicentin no pueda cumplir con sus obligaciones. Este paso legal es muy importante y nos da las herramientas para continuar gestionando”.

Y alertó: “Esta administración, con este nivel de obligaciones, sin trabajo, no resiste. El cram down no funciona. No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales. Y no hay granos para financiar eso. No es solo pensar de donde sale el dinero, no es mágico. Si la compañía no trabaja, no hay ingresos”.

Por otro lado, Bougain indicó: “Si la Justicia dilata los tiempos será para la catástrofe de Vicentin. No hay académico que sostenga que hay puntos para esta queja. El propio recambio de la Corte demora todo. Si el pato de la boda es Vicentin será dramático”.