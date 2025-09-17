Un auto se llevó puesta la estación de bicicletas públicas de Salta y Oroño
La conductora del Ford Fiesta color blanco es una mujer de unos 50 años, que resultó ilesa.
17/09/2025 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La parte delantera del auto tras el impresionante impacto.
Un accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este miércoles en la intersección de Salta y Oroño, donde un Ford Fiesta blanco, conducido por una mujer de aproximadamente 50 años, impactó contra una estación de bicicletas públicas.
La mujer, que no sufrió heridas, comentó que no vio la defensa de la estación y que venía detrás de otro vehículo que esquivó la estructura.
El impacto fue tan fuerte que la estación de bicicletas, que tiene capacidad para 20 bicicletas, quedó prácticamente desmantelada. La mujer, que se dirigía a trabajar, indicó que no estaba usando su celular al momento del accidente.
Un trabajador del programa "Mi Bici, Tu Bici" intentaba evaluar el estado de la estación, que quedó bloqueada tras el impacto. La estación afectada es la número 16, conocida como estación Pichincha.
