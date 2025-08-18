Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas es para carga de cosas, no de personas"

Una tragedia impacta a la ciudad de San Lorenzo tras el desmoronamiento de un montacargas en una obra en construcción. Cuatro operarios perdieron la vida y un quinto se encuentra en estado gravísimo en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El jefe de la Unidad Regional XVII de la Policía de San Lorenzo, Gustavo Rapuzzi, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que el accidente ocurrió alrededor de las 14.20, en un edificio que se encuentra en construcción, el cual tiene diez pisos. "Estaban trabajando cinco operarios que habían venido por ese día exclusivamente al edificio a montar un cuerpo más de este montacargas", detalló Rapuzzi.

Los operarios, todos jóvenes de entre 25 y 35 años provenientes del norte de la provincia de Santa Fe, llegaron de Buenos Aires para realizar esta tarea. "Lamentablemente hay un error, hay una mala...hasta que no se haga la pericia mecánica, que la van a hacer hoy, no sabemos qué fue lo que falló", apuntó el jefe policial.

Se aclaró que el montacargas estaba destinado para el transporte de materiales y no de personas. "Cuando decimos de montacargas lo está diciendo la misma palabra, es para carga de cosas, no de personas", añadió Rapuzzi. Sin embargo, el accidente se produce durante un intento de modificación del aparato para que pudiera alcanzar el décimo piso.

La obra ha sido clausurada por orden del fiscal Lucente, quien busca determinar las causas del accidente. "Viene un ingeniero mecánico que haga la comprobación real de cuál fue el desperfecto", señaló Rapuzzi, quien aseguró que el peso no es un factor, ya que "son máquinas que soportan hasta 2.500 kilos".

El único sobreviviente del incidente es el hermano de una de las víctimas, quien decidió no usar el montacargas. "Escuchó un fuerte estruendo cuando termina de bajar la escalera y se encontró con esta situación", relató Rapuzzi.

Testigos en la zona relataron el momento del suceso. Una vecina, que vive al lado de la obra, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y compartió su experiencia: "Escuché un estruendo muy, muy fuerte y como gritos. Bajé y había salido todo el barrio, y ahí nos enteramos que había caído un montacargas".

Entrevista de Hernán Funes. Informe de Juan Cruz Albergoli.