Su hija se accidentó por un bache y ahora él arregla rutas: "Hay que hacer algo"

Un empresario y exsenador departamental de Las Rosas recibió, un sábado por la noche, un llamado que lo llevó a la acción. Le avisaron que su hija se había accidentado por un bache en la ruta, por lo que este hombre decidió aportar logística para bachear los pozos del tramo de la ruta nacional 178 que conecta a su ciudad con Las Parejas.

Se trata de Alberto Crossetti, que fue funcionario de la localidad santafesina y ahora, como vecino, decidió poner manos a la obra para evitar futuros siniestros.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Crossetti explicó: “Esta fue la reacción a la angustia vivida un sábado a la noche. Cuando yo estaba durmiendo, me avisaron que mi hija se había accidentado. Ahí decidí que había que hacer algo. Lo de mi hija no pasó a mayores gracias a dios. Me conmueve pensar que le haya podido pasar algo a la única hija mujer que tengo”.

“Yo en mi empresa tenía la logística para hacer estos arreglos. El domingo en vez de tomar un café fuimos a tapar el bache, que era criminal. Y se taparon unos 12 baches. Mientras arreglaban uno, un hombre de más de 70 años rompió una cubierta y debieron ayudarlo a cambiarla. Con un despiste puede haber un vuelco y puede morir una persona”, aseguró.

Crossetti dijo que el Gobierno nacional no hace mucho que está, por lo que no pueden exigirle que se haga lo que no se hizo en años. “Pullaro creo que pidió a la Nación hacerse cargo de la ruta, pero habrá burocracia para impedirlo. La provincia siempre está más cerca”, diferenció.

Y sumó: “El material cuesta 8 o 9 mil pesos la tonelada. Este material con la lluvia se va. Si llueve y nadie lo arregla, iré yo. El municipio debería tener una pickup y una persona y hacer esto. Si nos ponemos burocráticos no hacemos nada. Hubo cientos de accidentes por esos baches”.