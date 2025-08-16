Santa Fe rumbo a octubre: tensión, fracturas y apuestas en el cierre de listas

Este domingo 17 de agosto a última hora vence el plazo para la presentación de candidaturas, y las principales fuerzas políticas transitan horas frenéticas en todo el país.

En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, el periodista y analista político David Narciso desgranó el complejo mapa de alianzas y disputas que atraviesa al peronismo, a La Libertad Avanza y a la coalición Provincias Unidas, delineando un panorama “de tercios” a nivel provincial en Santa Fe.

Peronismo enmarañado

Según Narciso, el peronismo santafesino enfrenta nuevamente una “ensalada de nombres” sin un armado definido. Las expectativas electorales son modestas: en el mejor de los casos, lograr entre dos y tres bancas de diputados nacionales. Sin embargo, las ambiciones personales dentro del espacio no se corresponden con esa proyección.

Agustín Rossi, una figura con peso histórico pero resistido por su alineamiento con el kirchnerismo, aparece en una vereda. En otra, Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), junto a Ciudad Futura, intenta renovar su banca, mientras que la Cámpora impulsa a Florencia Carignano y también suenan los nombres de María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella.

El gran interrogante sigue siendo quién tendrá la lapicera para definir los nombres. Narciso planteó la duda de si la lista la terminará definiendo Buenos Aires —con Cristina Fernández y Sergio Massa como posibles decisores— o si el peronismo santafesino recuperará autonomía.

“Hasta ayer todos hablaban con todos, pero no hay nada claro”, resumió. Todo apunta a un cierre a última hora del domingo, con posibles sorpresas. Otra señal de la crisis interna es la diáspora de intendentes peronistas. Varios, como los de Funes, Reconquista y Villa Constitución, ya se alinearon con Provincias Unidas —por la “tangente Llaryora”—, alegando falta de convocatoria por parte del PJ provincial. Aunque recientemente fueron llamados a dialogar, muchos ya consideran que están “jugando otro partido”.

El “perottismo”, por su parte, parece tener cada vez menos espacio. Mirabella, históricamente el candidato natural del exgobernador Omar Perotti, compite con la posibilidad de que sea el propio Perotti quien encabece, pese al desgaste de su gestión y su enfrentamiento con el resto del peronismo.

LLA: apuesta a la marca

En el caso de La Libertad Avanza, Narciso confirmó que la lista estará encabezada por la actual diputada Romina Diez, aunque su eventual candidatura implicaría abandonar su banca dos años antes. Aquí define el núcleo más duro del espacio, con Karina Milei como principal armadora.

“Es una apuesta al sello, más que a los nombres. El voto es por Milei, no por el candidato local”, precisó.

Este movimiento, que en otros partidos hubiera generado polémica por tratarse de una renuncia anticipada a un mandato vigente, pasa casi desapercibido en el clima de apatía generalizada. La falta de figuras con arrastre territorial sigue siendo una debilidad clave para los libertarios en Santa Fe.

Provincias Unidas

Mientras tanto, Provincias Unidas parece ser el único espacio que llega al cierre de listas con cierto orden.

Con Romina Diez en la línea libertaria, la coalición liderada por el radicalismo, el PRO y sectores del socialismo ya tiene definido a su candidato: el diputado nacional Esteban Paulón (del socialismo, pero se muda a Buenos Aires), junto a figuras como Melina Giorgi y Rogelio Viotti por la UCR. También juega la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La realidad: apatía y desinterés

Pese al frenesí político de parte de la opinión pública, la ciudadanía parece mirar de reojo. Narciso advirtió sobre la escasa participación e interés social frente a un proceso que, en otras circunstancias, generaría mayor expectativa.

"Ni siquiera la Convención Constituyente que se está desarrollando genera atención. Hay un clima de apatía, desconfianza y desconexión con la dirigencia", sostuvo.

Esta desafección generalizada se traduce en bajos niveles de lectura en medios, escasa repercusión en redes sociales y una agenda pública donde lo político ocupa un lugar marginal. No obstante, con este cierre de listas, el futuro político en Santa Fe sigue siendo incierto y las decisiones que se tomen en las próximas pueden ser cruciales para el desarrollo de la contienda electoral y la posterior conformación –disputa de poder mediante- en el Congreso de la Nación.

Entrevista de Hernán Funes y Luis Fernández Echegaray.