Scaglia y su candidatura: "Haré lo que haya que hacer, nunca kirchnerismo"
El nuevo frente "Provincias Unidas", que proyecta a nivel nacional lo conformado en Santa Fe, tiene a la vicegobernadora (y titular de PRO Santa Fe) como principal aspirante a encabezar la lista.
07/08/2025 | 17:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Scaglia, vicegobernadora, en el último 9 de Julio donde le tocó asumir la autoridad.
Audio. Gisela Scaglia, "mujer del momento" en el oficialismo de Unidos, habló de candidatura
Siempre Juntos Rosario
La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, se posiciona como la principal candidata para encabezar la lista de diputados del frente "Provincias Unidas", según el ofrecimiento del gobernador.
Durante un encuentro con intendentes santafesinos, Scaglia expresó su compromiso: "Haré lo que haya que hacer en un momento de la Argentina que creo que requiere de liderazgos que puedan hablar desde el interior de la provincia de Santa Fe".
La titular de PRO Santa Fe destacó la importancia de mantener el contacto con la gente y afirmó: "Si se está pensando en la posibilidad de mi nombre, es porque yo nunca perdí el contacto de todos los días con la gente". Además, dejó en claro que no será una candidata testimonial: "No creo en eso".
En cuanto a sus “límites” a la hora de pensar en hipotéticas relaciones parlamentarias, la vicegobernadora fue contundente: "Nunca en mi vida haría nada con el kirchnerismo. Milité para que el kirchnerismo deje de gobernar".
También se mostró abierta a la inclusión de otros peronistas, pero dejó claro que el kirchnerismo forma parte del pasado: "Justicialismo es otra cosa. Kirchnerismo es parte de lo que tenemos que dejar atrás".
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se pronunció en apoyo a la vicegobernadora, afirmando: "Soy un soldado de Scaglia, aquí estamos, ella sabe que somos soldados".
El jefe municipal destacó la necesidad de un cambio en la política argentina y abogó por la integración de sectores productivos en el nuevo frente político.
Si Scaglia encabeza la lista, se espera que el candidato en segundo lugar sea masculino, en cumplimiento con la normativa de paridad. Siendo ella del PRO, podría ser una socialista (se espera que se formalice en las próximas horas la adherencia del PS a la alianza nacional) o un radical, en valor de los partidos más fuertes que confirman la alianza Unidos a nivel provincial.
El nuevo frente "Provincias Unidas", que proyecta esa conformación a nivel nacional, busca posicionarse como una alternativa política territorial para las legislativas.
Informe de Matías Arrieta.