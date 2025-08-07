Figueroa Casas: "No es responsable decir que se aumente esto o lo otro"

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció la difícil situación del gobierno al afirmar: "perdimos todo". Este comentario se produce en un contexto de tensiones políticas y la falta de un presupuesto claro, lo que ha llevado al uso excesivo de decretos por parte del presidente. En la última sesión en el Congreso, la diputada nacional Germana Figueroa Casas abordó el financiamiento universitario y la emergencia del hospital Garrahan, donde el gobierno deberá aumentar los sueldos a los médicos.

Figueroa Casas expresó su frustración ante la falta de opciones viables, señalando: "Dejen de hacernos decidir entre dos opciones malas, dejen de hacernos votar entre una locura que es impagable". La diputada destacó la necesidad de un presupuesto 2025, afirmando que "nuestra responsabilidad como legislativa... es la fijación del presupuesto" y que "no se está dando" la discusión necesaria.

En cuanto a la política fiscal, Figueroa Casas comentó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario: "Yo creo que hay que ir a un déficit cero... porque nos ha traído hasta acá un país que no ha podido crecer". Sin embargo, también reconoció la complejidad de las decisiones que deben tomarse, subrayando que "no es responsable decir que aumente esto, que aumente lo otro" sin un análisis adecuado.

Política y Economía Maratónica sesión. Revés para el Gobierno: Diputados aprobó fondos para universidades y Garrahan En una maratónica sesión, la oposición dio media sanción a ambos proyectos. En el primero, fue con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. En el segundo, con 159 adhesiones, 67 rechazos y 4 abstenciones.

Respecto a la situación del PRO en el escenario político actual, la diputada indicó que "las alianzas, cuando están claras, son positivas". Figueroa Casas se mostró optimista sobre el futuro del partido, afirmando: "No quiero que el PRO desaparezca porque realmente creo que es un partido que tiene mucho para sumar".

Sobre la relación del PRO con la figura de Javier Milei, la diputada comentó: "Él dice que sí, porque siempre ha hablado bien del presidente", refiriéndose a Mauricio Macri. Figueroa Casas también aclaró que no asistió a una reunión reciente con el expresidente, pero que ha sido guiada por su mandato de "apoyen lo que les parezca que está bien".

Finalmente, la diputada se refirió a las críticas sobre el "kirchnerismo de baja intensidad", afirmando: "Yo no creo que estar en el medio sea kirchnerismo, porque lo hemos combatido desde siempre". La situación política y económica actual plantea desafíos significativos para el gobierno y el Congreso, y la necesidad de un diálogo constructivo se vuelve cada vez más urgente.

Entrevista de Hernán Funes.