Pullaro impulsa a Scaglia como candidata y afina la nueva coalición nacional

Mientras el conflicto salarial con los gremios sigue sin resolución, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con las negociaciones políticas de cara al cierre de alianzas nacionales.

Este lunes, la reunión paritaria entre representantes de ATE, UPCN y funcionarios provinciales terminó sin acuerdo. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, sin brindar detalles sobre números ni plazos, aunque se espera una propuesta formal del Ejecutivo en ese encuentro.

Tras la reunión, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, afirmó a Cadena 3 Rosario que “hasta el momento no hay un entendimiento entre las partes” pero evitó hablar de medidas de fuerza. En paralelo, Bastía se refirió al armado político que impulsa el gobernador junto a otros mandatarios provinciales. “El jueves tenemos el cierre de alianzas. Ya hay varios partidos que conforman Unidos que han decidido acompañar”, adelantó el funcionario. Entre ellos, mencionó al PRO, el GEN, Encuentro Republicano Federal y el PDP.

Uno de los puntos más comentados fue la posible candidatura de Gisela Scaglia, actual vicegobernadora y presidenta del PRO en Santa Fe, como cabeza de lista de diputados nacionales por el nuevo bloque. Aunque Bastía no lo confirmó, aclaró: “No me consta que se haya ofrecido a nadie. No lo vamos a hacer hasta que no esté cerrada la alianza”. Según fuentes cercanas al oficialismo, fue una propuesta directa del gobernador Pullaro.

En ese esquema, el radicalismo propondría un candidato varón para acompañar, con nombres como Juan Cruz Cándido o Lisandro Enrico entre los mencionados. El tercer lugar quedaría para el socialismo, aunque aún no está confirmado si ese espacio se sumará al frente o competirá por fuera. “El radicalismo va a poner todo el esfuerzo. Nosotros no tenemos candidaturas testimoniales”, aseguró Bastía, en clara referencia al debate sobre la postulación de Scaglia sin abandonar su cargo actual.

En el peronismo, mientras tanto, crece la interna. El sector de Omar Perotti ingresó un pedido formal a la mesa del PJ provincial para exigir la convocatoria urgente al Congreso antes del cierre de listas.

“Si no se convoca, vamos a acudir a la Justicia Electoral”, advirtieron desde el espacio que impulsa a figuras como Sonia Martorano y Roberto Mirabella. Juan Manuel Pusineri, exministro de Trabajo, fue quien llevó la presentación formal. Desde el peronismo perottista señalan: “Rossi no gana elecciones. Queremos debatir y consensuar una estrategia realista para competir”.

Informe de Matías Arrieta.