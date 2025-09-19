En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Lewandowski: "El gobierno perdió apoyo político y la economía real colapsa"

El senador santafesino destacó en Cadena 3 Rosario que los temas no son menores: discapacidad, jubilaciones, aumento universitario y, de manera especialmente significativa, las partidas de ATN.     

19/09/2025 | 21:53Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El senador nacional Marcelo Lewandowski.

  1.

    Audio. Habló en Cadena 3 el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski.

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

En una entrevista Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, analizó el difícil momento que atraviesa el gobierno nacional tras una semana cargada de derrotas legislativas y creciente tensión con los gobernadores.

“El gobierno no solo no suma apoyos, sino que los pierde”, afirmó, y atribuyó el retroceso a la “impericia política” y la falta de cumplimiento de acuerdos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lewandowski, de extracción justicialista, hizo hincapié en la falta de diálogo del oficialismo con los distintos sectores políticos y sociales, incluso con aquellos con los que inicialmente había logrado acuerdos. Según el legislador, el oficialismo comenzó su mandato con una mayoría circunstancial en el Senado –gracias a una arquitectura liderada por el senador Romero–, pero fue perdiendo terreno rápidamente. “Hoy pierde votaciones por 58 o 60 votos. Eso refleja una pérdida de confianza generalizada”, señaló.

Al relacionarlo con la situación de la “economía real”, advirtió que es crítica, con industrias paralizadas, comercios cerrando y una creciente ola de despidos. “Apagaron el alto horno de lo que era Somisa, Acindar trabaja al mínimo. Son empresas emblemáticas. Imaginate de ahí para abajo”, alertó.

Frente a las expectativas de cambio tras las elecciones del 26 de octubre, Lewandowski fue cauto: “Más que una fecha, lo que tiene que cambiar es la mirada económica del gobierno. No se puede seguir ignorando a la producción y a las pymes”. También cuestionó la falta de una política industrial clara y la apertura indiscriminada de importaciones que, en sus palabras, “destruye empleo nacional”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador también reconoció la herencia económica recibida por el actual gobierno, con altos niveles de inflación y pobreza, pero fue enfático al señalar que los problemas estructurales comenzaron antes: “La economía viene deteriorándose desde el endeudamiento iniciado en 2016. Y hoy no hay confianza, ni macro ordenada, ni estrategia productiva”.

Finalmente, el senador apuntó contra la desconexión entre el gobierno y el sector productivo. “Los industriales no saben con quién hablar. Hay preocupación en todos los niveles”, afirmó.

Entrevista de Hernán Funes.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho