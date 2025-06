¿Estamos en una etapa de crecimiento económico o de mera recuperación?

Por Sergio Berensztein

Los datos indican una mejora significativa en la inflación y un proceso de estabilización que avanza, aunque con muchos desafíos por delante. Sin embargo, el desempleo aumenta, los salarios no se recuperan y el consumo, aunque mejor que el año anterior, no alcanza a compensar la caída de 2023. Algunos motores económicos comienzan a calentar, pero sectores como la construcción siguen fríos.

El concepto de recuperación económica sugiere que la economía está mejor que antes, pero no lo suficientemente bien como para afirmar un crecimiento sostenido. Esto requiere más inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo. La diferencia entre estar mejor y estar bien es un matiz importante, ya que no se puede celebrar si no se genera riqueza que resuelva la pobreza.

La historia reciente de Argentina muestra una crisis severa que comenzó con un desbordado gasto público y políticas que aislaron al país. Desde 2013, la situación se agravó y, tras varios intentos de corrección, la economía quedó estancada. Ahora, la pregunta es si la gente vota por la recuperación o por un crecimiento real.

La evidencia sugiere que cuando se baja la inflación, hay un alivio que genera apoyo al gobierno. Aunque este apoyo no es eterno, se observa que, a pesar de un desempleo creciente y sectores que aún no arrancan, el apoyo a Milei se mantiene. La diferencia de imagen positiva entre Milei y los líderes opositores es notable.

A pesar de los niveles de apoyo, el gobierno no debe exagerar los logros actuales. Hasta ahora, solo se han presentado cuatro proyectos de inversión significativos, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de atraer inversores. Un año y medio puede ser insuficiente para convencer de que las cosas han cambiado realmente en Argentina.

La contradicción radica en que, aunque el presidente Milei ha impulsado su autoridad, la búsqueda de consensos es esencial. Sin embargo, no parece haber un esfuerzo claro por parte del gobierno para buscar acuerdos. La confrontación puede ser una estrategia electoral, pero después de las elecciones, se espera un cambio en la dinámica.

Si los sondeos indican una buena elección para Milei, la pregunta es si habrá un esfuerzo por conseguir acuerdos que respalden un entorno propicio para nuevos proyectos. Aunque se han designado integrantes para monitorear acuerdos, aún no se han reunido. Se espera que la dinámica cambie a partir de diciembre, con la nueva composición del Congreso.

Si el proceso de estabilización se consolida y la inflación sigue bajando, Argentina podría hablar de crecimiento el próximo año. Por ahora, estamos en una fase de recuperación, que es positiva, pero no debemos celebrar resultados parciales, ya que la lucha por un crecimiento sostenido aún continúa.