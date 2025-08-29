Conducía totalmente ebrio una camioneta, chocó con una moto y quedó detenido
El impacto tuvo lugar en la intersección de San Martín y Garibaldi, en la zona sur rosarina. El golpe fue tan fuerte que en la Volkswagen Amarok se activaron los airbags. El motociclista y su acompañante fueron trasladados de urgencia al HECA.
29/08/2025 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La camioneta y la moto que chocaron en zona sur.
-
Audio. Un vecino habló del fuerte choque en San Martín al 4200
Radioinforme 3 Rosario
Un grave accidente de tránsito se produjo a las 4.30 de este viernes en la intersección de San Martín y Garibaldi, donde una camioneta Volkswagen Amarok y una Honda Tornado color roja colisionaron. El impacto fue tan fuerte que el airbag de la camioneta se activó y la puerta del conductor quedó prácticamente hundida.
El conductor de la camioneta estaba ebrio: el control de alcoholemia arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre. La fiscal Myriam Prunotto ordenó su inmediata detención. Le labraron una multa de 1.000.000 de pesos.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. Secuestró, golpeó y quemó a su pareja con químicos: quedó preso en Rosario
La víctima logró escapar cuando el acusado olvidó las llaves. Fue imputado por lesiones graves agravadas en contexto de género y privación ilegal de la libertad. La justicia ordenó su detención.
/Fin Código Embebido/
La moto venía circulando por San Martín, mientras que la Amarok lo hacía por Garibaldi. El choque ocurrió en un cruce sin semáforos, lo que podría haber contribuido a la gravedad del incidente. Los dos ocupantes de la moto salieron despedidos y sus pertenencias quedaron esparcidas por el asfalto.
Ambos motociclistas fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con un estado de salud complicado.
/Inicio Código Embebido/
Accidente en el barrio porteño. Un auto volcó y chocó contra motos estacionadas en Villa Crespo
Ocurrió en Vera y Serrano.
/Fin Código Embebido/
Jorge, propietario de un bar cercano al lugar del accidente, expresó su preocupación por la peligrosidad de la esquina: "Es una esquina muy complicada. Ya ha ocurrido varios accidentes. Lo ideal sería que pusieran semáforo". Jorge señaló que la intersección carece de semáforos a pesar de la cantidad de accidentes, algunos de ellos fatales, que han sucedido en el área.
En referencia a la falta de semáforos, Jorge comentó: "Hay tanto semáforo en varias esquinas de por acá, esta sería muy bueno que pongan semáforo para evitar tantos accidentes". Además, recordó un accidente grave ocurrido hace dos años, donde un joven perdió la vida debido a la velocidad excesiva de un vehículo.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la mañana de este viernes? Un grave accidente de tránsito entre una camioneta Volkswagen Amarok y una Honda Tornado en San Martín y Garibaldi.
¿Quién fue detenido tras el accidente? El conductor de la Volkswagen Amarok, que dio positivo en el control de alcoholemia.
¿Cuándo sucedió el accidente? En la mañana del viernes, en un cruce sin semáforos.
¿Dónde fueron trasladados los motociclistas? Al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con un estado de salud complicado.
¿Por qué se considera grave el accidente? Debido a la alta velocidad del impacto y la falta de semáforos en el cruce.