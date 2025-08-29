Conducía totalmente ebrio una camioneta, chocó con una moto y quedó detenido

FOTO: La camioneta y la moto que chocaron en zona sur.

Un grave accidente de tránsito se produjo a las 4.30 de este viernes en la intersección de San Martín y Garibaldi, donde una camioneta Volkswagen Amarok y una Honda Tornado color roja colisionaron. El impacto fue tan fuerte que el airbag de la camioneta se activó y la puerta del conductor quedó prácticamente hundida.

El conductor de la camioneta estaba ebrio: el control de alcoholemia arrojó 1,5 gramos de alcohol en sangre. La fiscal Myriam Prunotto ordenó su inmediata detención. Le labraron una multa de 1.000.000 de pesos.

La moto venía circulando por San Martín, mientras que la Amarok lo hacía por Garibaldi. El choque ocurrió en un cruce sin semáforos, lo que podría haber contribuido a la gravedad del incidente. Los dos ocupantes de la moto salieron despedidos y sus pertenencias quedaron esparcidas por el asfalto.

Ambos motociclistas fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con un estado de salud complicado.

Jorge, propietario de un bar cercano al lugar del accidente, expresó su preocupación por la peligrosidad de la esquina: "Es una esquina muy complicada. Ya ha ocurrido varios accidentes. Lo ideal sería que pusieran semáforo". Jorge señaló que la intersección carece de semáforos a pesar de la cantidad de accidentes, algunos de ellos fatales, que han sucedido en el área.

En referencia a la falta de semáforos, Jorge comentó: "Hay tanto semáforo en varias esquinas de por acá, esta sería muy bueno que pongan semáforo para evitar tantos accidentes". Además, recordó un accidente grave ocurrido hace dos años, donde un joven perdió la vida debido a la velocidad excesiva de un vehículo.

Informe de Fernando Carrafiello.