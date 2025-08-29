FOTO: Un auto volcó y chocó contra motos estacionadas en Villa Crespo

Un conductor que circuló en la madrugada de este viernes por el barrio porteño de Villa Crespo perdió el control del auto, chocó contra un poste, volcó e impactó contra ocho motos que se encontraban estacionadas.

El siniestro ocurrió en Vera y Serrano. Tras volcar el auto, los dos ocupantes resultaron ilesos y lograron salir del mismo. Luego fueron atendidos por personal del SAME.

La Policía confirmó que el hecho ocurrió porque al vehículo se le rompió la dirección delantera, por lo que se desvió hacia la izquierda.