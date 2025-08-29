Un auto volcó y chocó contra motos estacionadas en Villa Crespo
Ocurrió en Vera y Serrano.
29/08/2025 | 06:22Redacción Cadena 3
FOTO: Un auto volcó y chocó contra motos estacionadas en Villa Crespo
Un conductor que circuló en la madrugada de este viernes por el barrio porteño de Villa Crespo perdió el control del auto, chocó contra un poste, volcó e impactó contra ocho motos que se encontraban estacionadas.
El siniestro ocurrió en Vera y Serrano. Tras volcar el auto, los dos ocupantes resultaron ilesos y lograron salir del mismo. Luego fueron atendidos por personal del SAME.
La Policía confirmó que el hecho ocurrió porque al vehículo se le rompió la dirección delantera, por lo que se desvió hacia la izquierda.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Crespo? Un auto volcó y chocó contra motos estacionadas.
¿Quién estuvo involucrado en el accidente? Un conductor y su acompañante que circulaban en el auto.
¿Cuándo sucedió el siniestro? En la madrugada del viernes 29 de agosto de 2025.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de Vera y Serrano, en Villa Crespo.
¿Por qué ocurrió el vuelco? Se rompió la dirección delantera del auto, causando que se desvíe hacia la izquierda.
[Fuente: Noticias Argentinas]