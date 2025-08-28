Secuestró, golpeó y quemó a su pareja con químicos: quedó preso en Rosario

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario y un patrullero de la Pcia de Santa Fe.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia imputativa en la que L. S., de 50 años, fue acusado por graves hechos de violencia de género ocurridos entre el 14 y el 18 de agosto en una vivienda de la ciudad.

El juez Rodrigo Santana formalizó la imputación y dictó prisión preventiva efectiva hasta el 21 de noviembre, con posibilidad de prórroga a solicitud de la Fiscalía.

La fiscal Guillermina Torno imputó a L.S. por los delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, en concurso real con privación de la libertad agravada.

De acuerdo con la investigación, durante varios días el imputado habría agredido físicamente a su pareja tras una discusión.

Según el relato de la víctima, el acusado le ordenó desvestirse y sentarse, y luego comenzó a aplicarle un agente químico sobre varios tatuajes en brazos, piernas y espalda, causándole quemaduras de primer y segundo grado. También la habría golpeado en la cabeza.

Además, se le atribuye haberla mantenido retenida en el domicilio en contra de su voluntad, impidiendo que pudiera pedir ayuda. En diversas ocasiones, el acusado habría salido de la vivienda llevándose la llave, dejando a la mujer encerrada para evitar que otros vieran las lesiones.

El 22 de agosto, la víctima logró comunicarse con un amigo a través de una red social y aprovechó un descuido del acusado —quien olvidó las llaves al irse a trabajar— para escapar. Se dirigió a la casa del amigo, donde permaneció hasta el 24 de agosto, cuando ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ante el agravamiento de su estado de salud por las quemaduras.

La causa continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas medidas probatorias en las próximas semanas.