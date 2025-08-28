En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. River

Santa Fe

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Secuestró, golpeó y quemó a su pareja con químicos: quedó preso en Rosario

La víctima logró escapar cuando el acusado olvidó las llaves. Fue imputado por lesiones graves agravadas en contexto de género y privación ilegal de la libertad. La justicia ordenó su detención.   

28/08/2025 | 22:51Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Centro de Justicia Penal de Rosario y un patrullero de la Pcia de Santa Fe.

FOTO: Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia imputativa en la que L. S., de 50 años, fue acusado por graves hechos de violencia de género ocurridos entre el 14 y el 18 de agosto en una vivienda de la ciudad.

El juez Rodrigo Santana formalizó la imputación y dictó prisión preventiva efectiva hasta el 21 de noviembre, con posibilidad de prórroga a solicitud de la Fiscalía.

La fiscal Guillermina Torno imputó a L.S. por los delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, en concurso real con privación de la libertad agravada.

De acuerdo con la investigación, durante varios días el imputado habría agredido físicamente a su pareja tras una discusión

Según el relato de la víctima, el acusado le ordenó desvestirse y sentarse, y luego comenzó a aplicarle un agente químico sobre varios tatuajes en brazos, piernas y espalda, causándole quemaduras de primer y segundo grado. También la habría golpeado en la cabeza.

Además, se le atribuye haberla mantenido retenida en el domicilio en contra de su voluntad, impidiendo que pudiera pedir ayuda. En diversas ocasiones, el acusado habría salido de la vivienda llevándose la llave, dejando a la mujer encerrada para evitar que otros vieran las lesiones.

El 22 de agosto, la víctima logró comunicarse con un amigo a través de una red social y aprovechó un descuido del acusado —quien olvidó las llaves al irse a trabajar— para escapar. Se dirigió a la casa del amigo, donde permaneció hasta el 24 de agosto, cuando ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ante el agravamiento de su estado de salud por las quemaduras.

La causa continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas medidas probatorias en las próximas semanas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho