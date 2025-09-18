Rogelio Frigerio: "Son tiempos difíciles, pero de oportunidades"

El gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio abordó la situación de la política argentina actual en diálogo con Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3, en el marco del Congreso Internacional de Coninagro.

"La dirigencia política debe tener una actitud más humilde, de no creérselas, porque si no, no estaríamos aquí después de 50 años de democracia", aseguró. El gobernador destacó la importancia de discutir un presupuesto que defina prioridades reales para el país.

"Creo que son tiempos difíciles y es algo que repetimos en general en la política, pero también son tiempos de oportunidades, ahora por ejemplo hay una oportunidad concreta en esta invitación del presidente a discutir el presupuesto", indicó.

"Definir prioridades implica también decidir qué no es prioritario. Si todo es igual de importante, no hay prioridades", señaló. Frigerio subrayó que el equilibrio fiscal es fundamental y que es hora de que la política se comprometa con los intereses de la población.

El gobernador criticó los discursos de "pensamiento mágico" que prometen soluciones simples a problemas complejos. "La política se divide entre quienes quieren que al gobierno le vaya bien y quienes no, por intereses personales", afirmó.

"Nunca hubo tanto consenso en la necesidad de una reforma laboral y previsional", aseguró, añadiendo que se deben transformar esos consensos en leyes efectivas.

"La democracia es muy sólida en nuestro país. La desesperación por ocupar espacios de poder es una señal que debemos observar con cuidado", concluyó.

Entrevista de Sergio Suppo.