Milei se despachó contra "el Partido del Estado" tras el revés en Diputados

El presidente reaccionó con dureza a la nueva derrota legislativa. Acusó a "antikukas" de votar igual que los kirchneristas y advirtió sobre el futuro del país si no se aprueban sus reformas.  

18/09/2025 | 09:30Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

El presidente Javier Milei reaccionó con una mezcla de furia y decepción a la nueva derrota que sufrió su Gobierno en el Congreso

Tras el rechazo a sus vetos en la Cámara de Diputados, el mandatario usó sus redes sociales para criticar duramente a la oposición, a la que acusó de formar un “Partido del Estado” que actúa en contra de los intereses del país.

“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, escribió Milei en X.

Con esta frase, apuntó directamente contra aquellos legisladores de la oposición que, si bien no se identifican con el kirchnerismo, votaron en contra de las medidas propuestas por su administración. 

La crítica del presidente no se detuvo ahí. También señaló que votar a cualquiera de las facciones de este “partido” es votar por un futuro de emigración y estancamiento

"Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”, advirtió, haciendo referencia a los ciclos de crisis económica que llevaron a miles de jóvenes argentinos a emigrar en el pasado.

Pese al duro golpe, Milei reafirmó su postura y su convicción de que solo su modelo de gobierno puede sacar al país adelante. 

Con su ya característico sello, cerró su mensaje con una frase que resume su visión: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Lectura rápida

¿Qué hizo Javier Milei tras la derrota en el Congreso? Reaccionó con furia y decepción, criticando a la oposición en redes sociales.

¿A quiénes acusó Milei de formar un "Partido del Estado"? A los legisladores de la oposición que votaron en contra de sus medidas, aunque no se identifiquen con el kirchnerismo.

¿Qué advirtió sobre votar a las facciones del "Partido del Estado"? Que es votar por un futuro de emigración y estancamiento.

¿Qué referencia hizo Milei sobre la emigración? Habló de los ciclos de crisis económica que llevaron a miles de jóvenes argentinos a emigrar.

¿Cuál es su lema final sobre el futuro de Argentina? "La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

