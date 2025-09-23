En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Otra jornada financiera positiva: cayó el dólar y subieron los bonos y acciones

La divisa en el segmento oficial cayó $55 y se ofreció a $1.375 en el Banco Nación. El índice que elabora el JP Morgan ubicó al país en los 964 puntos básicos, tras superar los 1.400 el viernes.

23/09/2025 | 15:10Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, lo que implica una baja de $45 respecto al cierre del lunes, cuando finalizó la jornada a $1.430.

En tanto, el dólar mayorista lo hace en $1.330 y $1.365 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas opera en valores de $1.340 y $1.394. 

En tanto, el MEP cae a $1.373 y el Contado con Liquidación a $1.383. Por su parte, el dólar "blue" se ofrece a $1.415 y $1.435 para ambas cotizaciones.

A las 14:30 horas, el riesgo país descendió por debajo de los 1.000 puntos, alcanzando los 964 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 5 de septiembre, según el indicador EMBI+ de JP Morgan. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta caída, de 125 unidades, se vio impulsada por un nuevo repunte de los bonos soberanos en los mercados internacionales, con alzas promedio del 3% en los títulos Globales bajo ley extranjera en Wall Street y un destacado aumento del 11% en el Bonar 2029 (AL29) en la Bolsa de Buenos Aires.

El descenso del riesgo país se acentuó tras un mensaje de apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei, durante el inicio de una reunión bilateral en Nueva York. En un posteo en redes sociales, Trump expresó: "Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente". 

Este mensaje, que alude a las elecciones de 2027, llega en un contexto político clave, con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en el horizonte.

La mejora en los indicadores financieros también se vio reflejada en el mercado local. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una ganancia del 0,4%, alcanzando los 1.818.000 puntos, tras un avance del 7% el lunes. 

El respaldo internacional no se limitó a Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que su país hará "todo lo necesario" para apoyar a Argentina, lo que impulsó ganancias en activos argentinos y una baja en el dólar en todas sus cotizaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho