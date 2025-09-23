En vivo
Otra jornada financiera positiva: cae el dólar y suben acciones y bonos
El oficial se ubica en $1.375 y el mayorista cede a $1.365. El Riesgo País en 1000 puntos.
23/09/2025 | 12:03Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes 23 de septiembre a $ 1.325 para la compra y $ 1.375 para la venta.
El dólar mayorista lo hace en $ 1.330 y $ 1.365 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas opera en valores de $ 1.383 y $ 1.438.
En tanto, el MEP cae a $ 1.367 y el Contado con Liquidación a $ 1.373.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.400 y $ 1.430 para ambas cotizaciones.
Los bonos de la deuda pública vuelven a mostrar marcadas subas que provocan un descenso del Riesgo País a la zona de 1000 puntos.
Las subas son en promedio superiores a 3%.
En cambio, las acciones del MERVAL caen 2,5% en las primeras operaciones.
En Wall Street, los ADRs operan en forma mixta.
Lectura rápida
¿Qué cotización tiene el dólar oficial en el Banco Nación? El dólar oficial cotiza a $ 1.325 para la compra y $ 1.375 para la venta.
¿Quiénes son los actores principales en el mercado de divisas? El Banco Nación y los bancos minoristas son los actores principales en el mercado de divisas.
¿Cuándo se reportan estas cotizaciones? Las cotizaciones se reportan el martes 23 de septiembre.
¿Dónde se observa un descenso del Riesgo País? El Riesgo País desciende a la zona de 1000 puntos debido a las subas en los bonos de la deuda pública.
¿Por qué caen las acciones del MERVAL? Las acciones del MERVAL caen un 2,5% en las primeras operaciones del día.