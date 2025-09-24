En vivo

Política y Economía

Milei le agradeció a Donald Trump por el respaldo del Tesoro de EE.UU.

El presidente argentino le manifestó por redes sociales su agradecimiento a su par estadounidense por el swap de 20 mil millones de dólares.

24/09/2025 | 10:18

FOTO: Milei y Trump

El presidente Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos y vaticinó que entre las dos naciones impulsarán “un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.

A través de su cuenta X, minutos más tarde que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara que la administración republicana comprará deuda argentina y que negocia un swap de U$S 20.000 millones, el mandatario agradeció públicamente a su par Donald Trump.

“Gracias presidente Donald Trump y señor secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino”, destacó en su breve mensaje el día después de la bilateral que mantuvo con el jefe de Estado republicano.

En la misma línea, y desde Nueva York, remarcó: “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos”.

“Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, concluyó el libertario.

Lectura rápida

¿Qué anunció el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos anunció que comprará deuda argentina y que negocia un swap de U$S 20.000 millones.

¿Quién agradeció los anuncios? El presidente Javier Milei agradeció los anuncios económicos a Donald Trump y Scott Bessent.

¿Cuándo se realizó el agradecimiento? El agradecimiento se realizó el día después de la bilateral entre Javier Milei y Donald Trump.

¿Dónde se expresó Javier Milei? Javier Milei se expresó desde Nueva York.

¿Por qué valora Javier Milei la relación con Estados Unidos? Valora la amistad y el compromiso de Estados Unidos de fortalecer la asociación sobre la base de valores compartidos.

